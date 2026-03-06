聽新聞
高虹安論文案 二審4月16日宣判

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

資策會自訴新竹市長高虹安<a href='/search/tagging/2/論文' rel='論文' data-rel='/2/237964' class='tag'><strong>論文</strong></a>抄襲，智慧財產及商業法院昨辯論終結，這也是高虹安復職後首度為論文案出庭。記者林伯東／攝影
資策會自訴新竹市長高虹安論文抄襲，智慧財產及商業法院昨辯論終結，這也是高虹安復職後首度為論文案出庭。記者林伯東／攝影

財團法人資訊工業策進會自訴新竹市長高虹安論文抄襲，台北地方法院以逾告訴期判公訴不受理，資策會上訴，智慧財產及商業法院昨辯論終結，定下月十六日宣判。高虹安感嘆因政治因素而被告。

旅美教授陳時奮二○二一年十月十八日爆料高虹安美國辛辛那提博士論文涉嫌抄襲資策會期刊文章。資策會比對，發現論文抄襲高女先前在資策會發表的兩篇期刊論文，二○二三年十月自訴高違反著作權法。

資策會前執行長卓政宏昨出庭作證，指是在二○二二年九月周刊爆料後才知此事，也說明與經濟部技術處長邱求慧、資策會國會聯絡人周晉生間的聯繫情形，並稱在同仁建議下，將論文交由資策會科技法律研究所比對，發現內容高度雷同後提告。

高虹安質疑卓的證詞前後不一，律師提出一份卓、邱、周等人間的對話紀錄，佐證早在陳時奮貼文前，卓就已知論文爭議並向邱報告，懷疑當時比對的目的除了向上級邱求慧報告外，就是為了提告。

高虹安主張是期刊論文第一作者，辛辛那提大學也兩度回函認定「自我引用」而非抄襲，否認犯罪。她表示，博士論文研究方向事前都有向資策會簡報，也與後來的論文內容一致，且博士論文與期刊論文的研究目的、資料來源、研究方法明顯不同。

資策會律師主張，本案除重製、改作外，另違反公開傳輸權，希望合議庭能判處有期徒刑以上之刑，且不得緩刑。

論文抄襲 陳時奮 論文

