專家：顧好路樹健康才能治本

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導

法界人士表示，法院認定路樹屬公共設施，只要未察覺根部腐蝕及病蟲害、樹種及選址不當等管理欠缺因素致人死傷，國家應負損害賠償責任，採「無過失責任」，而科學鑑定是影響判決結果的關鍵。

樹木管理單位通常在事故發生後，向法院辯稱有定期維管路樹，且樹木倒塌是因地震、降雨、強風等因素，屬不可抗力，應免賠。但不可抗力的辯解不一定成立，即使在下雨或颱風天，若經鑑定風速未達樹木折斷程度，或有褐根病等問題所導致，法院通常認定是「管理欠缺」而非不可抗力。

彰化芬園郵局孫姓郵差前年在風雨天執勤送信時，遭黃花風鈴木倒塌壓死。孫母因年邁痛失長子，要求國賠三二一萬餘元；公路局認為樹木有定期維護，孫在雨天出勤也有過失。法院認定事故發生時的風雨，孫姓郵差騎車還能筆直經過，最大風速五級，不致連根折斷樹木，樹倒原因是樹木根基不穩，非不可抗力，公路局有管理疏失，判國賠一四六萬元。

另一案例是范姓機車騎士行經台三線，遭倒塌的邊坡樹木砸傷，他聲請國賠七十萬元，公路局以肇事路樹非國家栽種、非公共設施，主張無須賠償。但新北地院認為，肇事路樹不論是否為機關種植，機關仍須維管，判公路局賠償五十五萬餘元。

律師吳文城說，不論殺人刑案或路樹致人死傷，鑑定一直扮演訴訟關鍵角色；正如地震造成屋倒死傷事故，經鑑定是偷工減料所致，就能向建商等關係人究責。樹倒傷人也一樣，若鑑定是病蟲害或維護不周造成樹倒，即使在颱風天發生事故，主管單位也要負責。

台灣都市林健康美化協會副理事長、樹藝師陳鴻楷表示，法院透過科學鑑定判決事故責任歸屬，讓健全路樹維管制度露出曙光；過去一再發生剛檢查沒多久的大樹卻壓死人事件，問題出在檢查及修剪樹木的廠商不專業，反而造成路樹倒塌風險，主管機關應嚴正面對，亡羊補牢。

陳鴻楷說，愈來愈多縣市為路樹投保公共意外責任險，雖能加速事故理賠，但落實照顧路樹健康，才是避免事故的治本之道。

路樹

高虹安論文案 二審4月16日宣判

財團法人資訊工業策進會自訴新竹市長高虹安論文抄襲，台北地方法院以逾告訴期判公訴不受理，資策會上訴，智慧財產及商業法院昨辯論終結，定下月十六日宣判。高虹安感嘆因政治因素而被告。

