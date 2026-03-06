聽新聞
鑑定罹病腐朽 路樹斷裂傷人 判賠40萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

小犬颱風警報發布前，沈姓女子騎機車行經嘉義縣太保市高鐵大道機慢車道，遭斷裂的路樹砸到，她因頭部外傷及顏面骨折送醫，留職停薪二個多月。沈女向公路局雲嘉南區養護工程分局提國賠，嘉義地院判分局賠償四十餘萬元；分局上訴，台南高分院認定路樹欠缺管理，駁回確定。

沈女主張，二○二三年十月四日晚間八點多，騎機車經太保高鐵大道（台十八線四公里）北側向機慢車道，突遭斷裂的路樹砸到，不僅機車損壞，她頭部、左眼瞼及眼周圍區域也有撕裂傷，顏面骨骨折，接受高壓氧傷口治療共計廿次。

她表示，該路段為雲嘉南區養護工程分局負責養護，小犬颱風發布陸上警報前，未及時修剪路樹，致使路樹不堪風力而傾倒，影響往來交通安全，可見分局未盡養護之責。她請求賠償醫療、車損修理、工作損失及精神慰撫金等共一百廿一萬多元，嘉義地院認為分局應給付四十萬四五二○元。

分局上訴，主張已依交通部公路局公路養護手冊，分別於同年四月、七月間委由廠商例行性修剪，最近一次是由廠商於同年九月卅日進行每周一次日間經常巡查，而所屬水上工務段於當天上午特別巡查，該路段路樹枝葉翠綠，並無斷枝、傾斜等危及行車安全異狀。

分局表示，中央氣象署十月四日晚間七點十五分及八點半發布海上、陸上颱風警報，當日太保測站瞬間風速已達每秒十六點一公尺，依蒲福氏風級表為「七級、疾風」，路樹本來就可能因疾風吹襲而遭折斷傾倒。當天嘉義地區接獲多起路樹傾倒事故通報，分局認為可證明該路段路樹斷裂倒塌，是因小犬颱風挾帶強風持續猛烈吹襲所致，屬人力無法預測的不可抗力因素。

台南高分院函詢林業試驗所專家鑑定，認為斷枝是由木纖孔菌腐朽造成，樹枝斷裂最主要的原因是受該菌腐朽影響，腐朽嚴重時可以在無風的狀態下斷裂掉落。林試所從照片鑑定，認為該路段路樹受害普遍，建議管理單位加強防治，避免再發生憾事。

鑑定人證稱，從照片可看到樹幹不正常，正常情況的樹幹是圓滿的，但照片有看到斷枝，斷枝上面有腫大，都是不正常現象，如採車巡方式，可以判斷樹枝有問題。台南高分院認定分局管理有缺失，沈女請求國賠有據，原審判決也無廢棄理由。

專家：顧好路樹健康才能治本

法界人士表示，法院認定路樹屬公共設施，只要未察覺根部腐蝕及病蟲害、樹種及選址不當等管理欠缺因素致人死傷，國家應負損害賠償責任，採「無過失責任」，而科學鑑定是影響判決結果的關鍵。

