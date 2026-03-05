13歲起無照駕駛被逮15次！毒蟲殯葬二代輾死翁有跡可循 檢求刑15年6月

台中市從事殯葬業的白姓男子，前年底駕駛租賃BMW轎跑車，撞死葉姓老翁，檢方查出他涉毒駕、無照開車，依殺人罪起訴，國民法官今審理此案，檢方在科刑調查提到，白男從13歲開始，即開始無照駕駛，一共有15次被開罰紀錄，但仍持續無照上路，甚至吸毒開車，對社會安全造成重大危害，建請法院依殺人等罪，量處14年至15年6月徒刑。

檢方指出，此案雖然白男口口聲聲指稱，有意與被害人以350萬元達成和解，但卻無法支付任何先期賠償，而白男母親經營禮儀公司，也不願意替兒子擔保。

檢方表示，白男母親，明知道兒子無照駕駛，卻縱容兒子，替兒子出面租賃BMW，而白男施用毒品的種類多樣，在警詢、偵查、甚至是今天審理時，對於吸毒的供述都不一，從沒有施用毒品，到只用兩三口，到今天開庭時，又說吸了喪屍煙彈三十多口，顯見案發迄今，仍沒有要誠實面對自己的罪責，仍是選擇逃避。

檢方認為，依據白男的犯罪情狀等量刑因子，以及類似案件在過去法院的判刑刑度，認為白男應依殺人罪，量處13年至14年6月，毒駕罪量刑1年至1年6月，過失傷害罪量處9月至11月徒刑，合併量刑，應判處有期徒刑14年至15年6月。

被害人女兒今委由律師，當庭出示陳情書，葉翁女兒說，母親每天都陪父親散步，當天剛好有事躲過死劫，案發後媽媽天天以淚洗面，「眼神空洞」，直說「車子壓過陪伴一生的老伴，好像也壓過她一樣」，讓人心痛，希望重判。

起訴指出，白姓男子（20歲）家中從事殯葬業，沒有駕照，前年10月26日先在桃園市殯葬管理所一帶，吸食K菸，接著再駕駛租賃BMW轎車，開回台中太平住處，隔天在住處吸食「喪屍煙彈」依托咪酯、「喵喵」4-甲基甲基卡西酮咖啡包後，再到朋友家吸食「喵喵」。

同年月27日上午9時許，開車返家途中，撞死外出的文化局退休七旬葉姓老翁，白撞人後沒停車，加油門輾過葉翁，逃逸時在北屯區自撞設備箱落網，檢方去年2月依殺人、公共危險罪起訴，全案在4日起連續審理，預定在6日上午11時40分宣判。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885