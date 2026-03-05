快訊

13歲起無照駕駛被逮15次！毒蟲殯葬二代輾死翁有跡可循 檢求刑15年6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市從事殯葬業的白姓男子，前年底駕駛租賃BMW轎跑車，撞死葉姓老翁，檢方查出他涉毒駕、無照開車，依殺人罪起訴，國民法官今審理此案，檢方在科刑調查提到，白男從13歲開始，即開始無照駕駛，一共有15次被開罰紀錄，但仍持續無照上路，甚至吸毒開車，對社會安全造成重大危害，建請法院依殺人等罪，量處14年至15年6月徒刑。

檢方指出，此案雖然白男口口聲聲指稱，有意與被害人以350萬元達成和解，但卻無法支付任何先期賠償，而白男母親經營禮儀公司，也不願意替兒子擔保。

檢方表示，白男母親，明知道兒子無照駕駛，卻縱容兒子，替兒子出面租賃BMW，而白男施用毒品的種類多樣，在警詢、偵查、甚至是今天審理時，對於吸毒的供述都不一，從沒有施用毒品，到只用兩三口，到今天開庭時，又說吸了喪屍煙彈三十多口，顯見案發迄今，仍沒有要誠實面對自己的罪責，仍是選擇逃避。

檢方認為，依據白男的犯罪情狀等量刑因子，以及類似案件在過去法院的判刑刑度，認為白男應依殺人罪，量處13年至14年6月，毒駕罪量刑1年至1年6月，過失傷害罪量處9月至11月徒刑，合併量刑，應判處有期徒刑14年至15年6月。

被害人女兒今委由律師，當庭出示陳情書，葉翁女兒說，母親每天都陪父親散步，當天剛好有事躲過死劫，案發後媽媽天天以淚洗面，「眼神空洞」，直說「車子壓過陪伴一生的老伴，好像也壓過她一樣」，讓人心痛，希望重判。

起訴指出，白姓男子（20歲）家中從事殯葬業，沒有駕照，前年10月26日先在桃園市殯葬管理所一帶，吸食K菸，接著再駕駛租賃BMW轎車，開回台中太平住處，隔天在住處吸食「喪屍煙彈」依托咪酯、「喵喵」4-甲基甲基卡西酮咖啡包後，再到朋友家吸食「喵喵」。

同年月27日上午9時許，開車返家途中，撞死外出的文化局退休七旬葉姓老翁，白撞人後沒停車，加油門輾過葉翁，逃逸時在北屯區自撞設備箱落網，檢方去年2月依殺人、公共危險罪起訴，全案在4日起連續審理，預定在6日上午11時40分宣判。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市白姓男子無照駕駛租賃BMW轎車，前年底先在北屯區撞死葉姓老翁後，再自撞設備電箱落網。聯合報系資料照
BMW 被害人 喪屍煙彈 毒駕 國民法官 無照駕駛

22年前被控打死人...劉正富冤獄4年才假釋 最高法院今判無罪確定

屏東縣男子劉正富22年前被控參與青少年鬥毆，並在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死男子包克強，被判刑9年定讞。台灣冤獄平反協會認為案件證據指認有瑕疵，替劉推動聲請再審成功，劉一度獲判無罪，但再審更一審改判有罪，再審更二審前年又改判無罪，檢方上訴，最高法院今駁回上訴，劉無罪確定。

13歲起無照駕駛被逮15次！毒蟲殯葬二代輾死翁有跡可循 檢求刑15年6月

台中市從事殯葬業的白姓男子，前年底駕駛租賃BMW轎跑車，撞死葉姓老翁，檢方查出他涉毒駕、無照開車，依殺人罪起訴，國民法官今審理此案，檢方在科刑調查提到，白男從13歲開始，即開始無照駕駛，一共有15次被開罰紀錄，但仍持續無照上路，甚至吸毒開車...

殯葬二代開BMW輾死退休翁 死者女兒信曝光「母天天泣訴像輾過她」

台中市白姓男子是殯葬業二代，前年底喪屍煙彈等毒品後，無照駕駛租賃BMW轎跑車返家途中，撞上葉姓老翁，輾過葉翁致死，檢方認有殺人不確定故意起訴，國民法官今審理。被害人女兒今委由律師，當庭出示陳情書，葉翁女兒說，母親每天都陪父親散步，當天剛好有事躲過死劫；案發後媽媽天天以淚洗面，「眼神空洞」，直說「車子壓過陪伴一生的老伴，好像也壓過她一樣」，讓人心痛，希望重判。

欠錢不還固然氣人！但小心「這舉動」 恐讓你債沒討成先吃牢飯

債主注意，討債前請先修法學課！陸姓男子不滿楊姓友人欠錢不還，竟將楊男手持本票、借據的照片製成「尋人海報」貼滿楊男位於桃園區的住處附近，想藉此逼楊男出面，只將楊的眼部塗黑，姓名、電話及住址卻大公開挨告，桃園地檢署依違反個人資料保護法起訴，同行宋姓友人遭通緝。

台鹽綠能弊案今開庭 大同智能副總：土地開發商是蘇坤煌引荐的

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，大同智能副總經理楊澤欣以證人身分出庭，他說，當時志光能源與台鹽綠能公司簽約申設七股三股子案場，經時任總經理蘇坤煌的引荐與土地開發商鴻暉公司合作；因為土開、申設須一起完成，才分別與鴻暉、台綠簽約。

酒駕前科男再度酒後上路 撞死行人二審仍判8年2月

男子黃品珅（原名黃冠霖）有酒駕前科，但他前年再度酒後開車上路，並在桃園撞死劉姓行人，一審國民法官庭依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪判黃8年2月徒刑...

