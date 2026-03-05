快訊

沒等10分鐘帶著615元餐點跑了 外送員挨告判6月易科罰金18萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

楊男前年6月6日晚間擔任優食（Uber Eats）線上訂餐平台的外送人員，接單後有騎車將餐點送到陳姓顧客家門口，但在該處等候未達10分鐘即帶餐點離去，陳女沒等到615元餐點提告。法官依業務侵占判楊男有期徒刑6月，如易科罰金得18萬元。

基隆地院判決書指出，楊男為優食（Uber Eats）線上訂餐平台的外送人員，2024年6月6日晚間7時35分許，陳女透過Uber Eats平台上，向開飯川食堂訂購615元餐點，楊接單後，騎機車前往該店領取餐點，再騎車載運於7時54分抵達陳女家門口。陳女接獲取餐通知下樓察看，沒有等到楊男憤而報警處理。

陳女下樓過程拍下影片存證，拍攝時間為晚上8時0分，影片內容為「我走下樓梯，一樓僅見有商家在清洗物品，在一樓往左轉未見楊男身影，往右轉亦未見被告身影，方上樓離去。」

陳女說此次會提告是因楊男之前也有一次未將餐點送達，所以她記得他的名字，她很常訂Uber Eats，這次特別注意，並錄下影像證明他提早離開。

楊男否認業務侵占，指稱他在門口前等待約10分鐘，都沒有看到告訴人，他有以Uber Eats系統通知告訴人他已到，但告訴人並沒有回覆，提出Uber eat平台之訊息紀錄擷圖為證。

由於雙方法說不同，法官調1樓現場監視錄影畫面釐清，查出楊男當天晚間7時54分53秒騎機車自南站排骨店門口側橫跨義二路，穿越至該道路對向車道；7時54分58秒，停妥其機車於告訴人居所門口；7時55分21秒，騎機車自告訴人居所門口起步駛離，沿義二路往北方向續行，至7時55分43秒脫離監視器拍攝範圍。

法官審理指出，楊男雖曾到達現場，但未遇告訴人，未將餐點交付給楊女，亦未等待10分鐘即自行離去，未經同意將保管之餐點取走後自行處分，行為涉嫌獨犯業務侵占罪，判有期徒刑6月，可易科罰金。全案可上訴。

一名外送員送615元餐點未等10分鐘離去，業務侵占判6月，易科罰金得18萬。記者游明煌／攝影
一名外送員送615元餐點未等10分鐘離去，業務侵占判6月，易科罰金得18萬。記者游明煌／攝影

uber eats 外送員

相關新聞

22年前被控打死人...劉正富冤獄4年才假釋 最高法院今判無罪確定

屏東縣男子劉正富22年前被控參與青少年鬥毆，並在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死男子包克強，被判刑9年定讞。台灣冤獄平反協會認為案件證據指認有瑕疵，替劉推動聲請再審成功，劉一度獲判無罪，但再審更一審改判有罪，再審更二審前年又改判無罪，檢方上訴，最高法院今駁回上訴，劉無罪確定。

殯葬二代開BMW輾死退休翁 死者女兒信曝光「母天天泣訴像輾過她」

台中市白姓男子是殯葬業二代，前年底喪屍煙彈等毒品後，無照駕駛租賃BMW轎跑車返家途中，撞上葉姓老翁，輾過葉翁致死，檢方認有殺人不確定故意起訴，國民法官今審理。被害人女兒今委由律師，當庭出示陳情書，葉翁女兒說，母親每天都陪父親散步，當天剛好有事躲過死劫；案發後媽媽天天以淚洗面，「眼神空洞」，直說「車子壓過陪伴一生的老伴，好像也壓過她一樣」，讓人心痛，希望重判。

欠錢不還固然氣人！但小心「這舉動」 恐讓你債沒討成先吃牢飯

債主注意，討債前請先修法學課！陸姓男子不滿楊姓友人欠錢不還，竟將楊男手持本票、借據的照片製成「尋人海報」貼滿楊男位於桃園區的住處附近，想藉此逼楊男出面，只將楊的眼部塗黑，姓名、電話及住址卻大公開挨告，桃園地檢署依違反個人資料保護法起訴，同行宋姓友人遭通緝。

台鹽綠能弊案今開庭 大同智能副總：土地開發商是蘇坤煌引荐的

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，大同智能副總經理楊澤欣以證人身分出庭，他說，當時志光能源與台鹽綠能公司簽約申設七股三股子案場，經時任總經理蘇坤煌的引荐與土地開發商鴻暉公司合作；因為土開、申設須一起完成，才分別與鴻暉、台綠簽約。

無照又毒駕！殯葬二代開BMW撞飛翁再輾死非殺人 律師：時間4秒不及反應

台中市白姓男子是殯葬業二代，前年底吸食喵喵、喪屍煙彈等毒品後，無照駕駛租賃BMW轎跑車返家時，途中撞上在路旁步行的葉姓老翁，葉翁被撞飛後，遭白男輾過，檢方主張有殺人不確定故意起訴，國民法官今審理，白的律師主張，白當時意識不清，沒有操縱車輛能力，案發時間僅4秒，不及反應，若白有完全操控汽車能力，不會在15分鐘後，撞擊大路口的號誌燈箱，請求以毒駕致死罪論處。

從13歲開始無照駕駛15次...殯葬二代輾死人有跡可尋 檢求刑15年6月

台中市從事殯葬業的白姓男子，前年底駕駛租賃BMW轎跑車，撞死葉姓老翁，檢方查出他涉毒駕、無照開車，依殺人罪起訴，國民法官今審理此案，檢方在科刑調查提到，白男從13歲開始，即開始無照駕駛，一共有15次被開罰紀錄，但仍持續無照上路，甚至吸毒開車，對社會安全造成重大危害，建請法院依殺人等罪，量處14年至15年6月徒刑。

