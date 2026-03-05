沒等10分鐘帶著615元餐點跑了 外送員挨告判6月易科罰金18萬

楊男前年6月6日晚間擔任優食（Uber Eats）線上訂餐平台的外送人員，接單後有騎車將餐點送到陳姓顧客家門口，但在該處等候未達10分鐘即帶餐點離去，陳女沒等到615元餐點提告。法官依業務侵占判楊男有期徒刑6月，如易科罰金得18萬元。

基隆地院判決書指出，楊男為優食（Uber Eats）線上訂餐平台的外送人員，2024年6月6日晚間7時35分許，陳女透過Uber Eats平台上，向開飯川食堂訂購615元餐點，楊接單後，騎機車前往該店領取餐點，再騎車載運於7時54分抵達陳女家門口。陳女接獲取餐通知下樓察看，沒有等到楊男憤而報警處理。

陳女下樓過程拍下影片存證，拍攝時間為晚上8時0分，影片內容為「我走下樓梯，一樓僅見有商家在清洗物品，在一樓往左轉未見楊男身影，往右轉亦未見被告身影，方上樓離去。」

陳女說此次會提告是因楊男之前也有一次未將餐點送達，所以她記得他的名字，她很常訂Uber Eats，這次特別注意，並錄下影像證明他提早離開。

楊男否認業務侵占，指稱他在門口前等待約10分鐘，都沒有看到告訴人，他有以Uber Eats系統通知告訴人他已到，但告訴人並沒有回覆，提出Uber eat平台之訊息紀錄擷圖為證。

由於雙方法說不同，法官調1樓現場監視錄影畫面釐清，查出楊男當天晚間7時54分53秒騎機車自南站排骨店門口側橫跨義二路，穿越至該道路對向車道；7時54分58秒，停妥其機車於告訴人居所門口；7時55分21秒，騎機車自告訴人居所門口起步駛離，沿義二路往北方向續行，至7時55分43秒脫離監視器拍攝範圍。

法官審理指出，楊男雖曾到達現場，但未遇告訴人，未將餐點交付給楊女，亦未等待10分鐘即自行離去，未經同意將保管之餐點取走後自行處分，行為涉嫌獨犯業務侵占罪，判有期徒刑6月，可易科罰金。全案可上訴。