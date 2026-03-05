殯葬二代開BMW輾死退休翁 死者女兒信曝光「母天天泣訴像輾過她」

台中市白姓男子是殯葬業二代，前年底喪屍煙彈等毒品後，無照駕駛租賃BMW轎跑車返家途中，撞上葉姓老翁，輾過葉翁致死，檢方認有殺人不確定故意起訴，國民法官今審理。被害人女兒今委由律師，當庭出示陳情書，葉翁女兒說，母親每天都陪父親散步，當天剛好有事躲過死劫；案發後媽媽天天以淚洗面，「眼神空洞」，直說「車子壓過陪伴一生的老伴，好像也壓過她一樣」，讓人心痛，希望重判。

葉姓老翁的女兒今天委由律師出示陳情書，她說，父親是20年的公務員退休，退休之後還在寺廟擔任義工多年，父親退休後每天都會與母親前往太原車站的廊道散步，當天母親剛好有事，沒有一起陪同，才躲過死劫。

葉翁女兒說，媽媽在父親離世後，天天以淚洗面，眼神空洞渙散，還常說，「車子好像壓過在她身上一樣」，讓人難過心痛，母親還說，沒有了陪伴一生的老伴，「對未來已經沒有希望了」。

葉翁女兒說，毒駕毀了她們一家人的幸福，毒駕上路就是「隨機殺人」，希望國民法官能依法重判。

起訴指出，白姓男子（20歲）家中從事殯葬業，沒有駕照，前年10月26日先在桃園市殯葬管理所一帶，吸食K菸，接著再駕駛租賃BMW轎車，開回台中太平住處，隔天在住處吸食「喪屍煙彈」依托咪酯、「喵喵」4-甲基甲基卡西酮咖啡包後，再到朋友家吸食「喵喵」。

同年月27日上午9時許，開車返家途中，撞死外出的文化局退休七旬葉姓老翁，白撞人後沒停車，加油門輾過葉翁，逃逸時在北屯區自撞設備箱落網，檢方去年2月依殺人、公共危險罪起訴，全案在4日起連續審理，預定在6日上午11時40分宣判。

台中市葉姓老翁在前年底外出散步時，遭白姓男子開BMW轎跑車撞上，白未停車輾過葉翁逃逸。記者陳宏睿／翻攝