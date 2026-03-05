快訊

國門管制哨竟成走私門！航警收賄上百萬包庇加熱菸入境 一審判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

航警局警員陳柏融利用輪值管制哨之便，去年4月間涉嫌與楊姓女子等11人的走私集團合作，多次利用管制哨漏洞夾帶9千盒加熱菸牟利，並收取95萬餘元賄賂，桃園地院審理後，認定犯行重大，依貪汙罪的違背職務收受賄賂罪判陳員8年徒刑、褫奪公權6年，其餘11名共犯均獲緩刑5年。

起訴指出，28歲陳男為航空警察局保安警察大隊警員，負責桃園國際機場管制區安全維護及哨口管制，為公務員，楊女為牟利，計畫自國外大量輸入加熱菸草及加熱菸主機轉售，與陳聯繫，利用陳可自由進出機場管制區及值勤管制哨的勤務時協助走私。

楊女又找來巫姓母親、兄長楊男及友人魏女、劉女等人擔任「帶貨者」，並提供機票、住宿與報酬，安排眾人自日、韓等地搭機入境，這些攜帶裝有加熱菸草與加熱菸主機的行李入境後，依約在管制區交給陳男，由他利用警用工作證進入管制區接手行李，或在值勤的公務門管制哨直接放行，讓私菸避開海關查驗順利帶出機場。

檢警調查，走私集團自2025年4月至9月間密集運作，至少26次自國外輸入TEREA等品牌加熱菸草及加熱菸主機，數量動輒數百條，並以每條菸固定金額計算報酬，陳男累計收受賄款達95萬2600元，楊女則向其他走私者收取服務費與差價牟利。

2025年9月11日中午，楊姓母女搭乘韓亞航空班機自韓國入境桃園機場，以LINE聯繫陳男準備通關，兩人將裝有私菸的行李推至管制哨時，陳男隨即關閉X光機螢幕協助通行，埋伏已久的海關人員與警方專案見狀，當場查獲TEREA加熱菸449條及加熱菸主機17組，整起走私收賄案曝光。

法院審理期間，陳男及楊女的走私集團共12人均坦承犯行；合議庭審酌，陳柏融身為維護國門安全的航警，本應廉潔守法，卻利用職務收受賄賂、包庇犯罪協助走私，嚴重破壞機場管制與公務員廉潔形象，有損國家法益、社會治安，考量偵審過程坦承犯行並繳回犯罪所得，依法減刑。

至於走私集團11人中，楊女、楊男、巫母、陳姓、莊姓、周姓及林女等7人所涉對公務員行賄及共同犯輸入私菸等罪，分別判處10月至1年6月不等徒刑，均坦承犯行、繳回犯罪所得而獲宣告緩刑5年，並須接受保護管束及提供義務勞務120至180不等小時；張男、魏女、劉姓及林女等4人則共同犯輸入私菸罪，分別判處6月至8月不等徒刑，同樣均獲緩刑5年，並須接受保護管束及提供義務勞務100小時，本案可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海關人員鎖定走私加熱菸品集團，循線驚見航警陳柏融涉嫌收賄放行，包庇走私近萬盒菸品入境，桃園地院審結，陳員依貪汙罪重判8年、褫奪公權6年，走私集團楊女等11人分別依行賄、輸入私菸罪判刑，均獲緩刑5年，本案可上訴。圖／桃園地檢署提供
海關人員鎖定走私加熱菸品集團，循線驚見航警陳柏融涉嫌收賄放行，包庇走私近萬盒菸品入境，桃園地院審結，陳員依貪汙罪重判8年、褫奪公權6年，走私集團楊女等11人分別依行賄、輸入私菸罪判刑，均獲緩刑5年，本案可上訴。圖／桃園地檢署提供

