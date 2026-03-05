快訊

22年前被控打死人...劉正富冤獄4年才假釋 最高法院今判無罪確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

屏東縣男子劉正富22年前被控參與青少年鬥毆，並在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死男子包克強，被判刑9年定讞。台灣冤獄平反協會認為案件證據指認有瑕疵，替劉推動聲請再審成功，劉一度獲判無罪，但再審更一審改判有罪，再審更二審前年又改判無罪，檢方上訴，最高法院今駁回上訴，劉無罪確定。

屏東縣萬巒鄉阮姓、林姓少年因感情問題遭林姓男子毆打，阮向周姓友人哭訴，周為相挺約林出來，並召集阮姓、林姓少年等18人，林則約來包克強在內等8人，雙方分別帶棍棒、鐵條等物，相約在營區前方談判。

未料，雙方談判破裂，發生激烈衝突，包克強在過程中被痛毆成重傷，送醫急救5天宣告不治。當天情況混亂，帶回警局的少年沒人看見誰動手痛毆包男，直到8個月後，5名在場少年指認劉正富涉案。

當天情況混亂，帶回警局的少年沒人看見誰動手痛毆包男，直到8個月後，5名在場少年指認劉正富涉案，劉於2013年被依傷害致死罪，判刑9年定讞，在監執行4年才假釋出獄。

冤平協會2013年立案救援，檢察總長也兩度以指認瑕疵為由，為劉正富提非常上訴，不過被最高法院駁回。律師團也向法院聲請再審，高雄高分院認為林姓少年證詞有疑點，且證人在案發8個月後才透過單一照片指認劉，而有指認瑕疵，2018年10月裁定准予開啟再審。

高雄高分院再審審理後於2019年6月首度判決劉無罪，檢察官拚上訴成功，最高法院撤銷發回更審。再審更一審逆轉認定劉正富成立傷害致死罪，判決8年4月徒刑，判決又被最高法院撤銷發回更審。

再審更二審認為，證人分別於案發同年11月、隔年4月及案發2年後，才分別第一次證述劉正富參與本案，且警方只提供劉的照片供指認，指認程序違反「不得以單一相片提供指認」的規範，存有高度的暗示性及誘導性。

再更二審指出，劉正富曾提出一張高雄仁武超商購物發票作為不在場證明，但此對劉的有利證據被警方因不明原因遺失；劉的電話從案發前一天傍晚6時許至當天傍晚6時期間，沒有任何通聯記錄，其他人如何邀集劉到場，檢方未舉證，且案發10多個小時間，劉也沒跟其他共犯有通訊。

再更二審認為，本案僅憑證人指認，指認程序有瑕疵，檢察官並未提出其他具體積極事證足證劉正富犯罪，2024年12月判決劉無罪。檢方上訴，最高法院今駁回上訴，全案確定。

劉正富。聯合報系資料照
劉正富。聯合報系資料照

劉正富（中）。聯合報系資料照
劉正富（中）。聯合報系資料照

最高法院

