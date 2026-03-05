無照又毒駕！殯葬二代開BMW撞飛翁再輾死非殺人 律師：時間4秒不及反應

台中市白姓男子是殯葬業二代，前年底吸食喵喵、喪屍煙彈等毒品後，無照駕駛租賃BMW轎跑車返家時，途中撞上在路旁步行的葉姓老翁，葉翁被撞飛後，遭白男輾過，檢方主張有殺人不確定故意起訴，國民法官今審理，白的律師主張，白當時意識不清，沒有操縱車輛能力，案發時間僅4秒，不及反應，若白有完全操控汽車能力，不會在15分鐘後，撞擊大路口的號誌燈箱，請求以毒駕致死罪論處。

白姓男子無照毒駕撞死老翁案，今天由國民法官審理，檢方出具監視器、詢問當時處理警員、相驗報告等證據，認定白男涉犯毒駕、過失傷害及殺人罪，白男撞擊葉翁是過失，但撞擊後輾過葉翁，則有殺人不確定故意。

白男的辯護律師則說，相關證據顯示，案發過程僅4秒，白男在有吸毒狀況下，不及反應，依照常情，車輛發生碰撞後，一般人通常會煞車停車，或是加速逃逸，但根據監視器顯示，白既沒有煞車，也沒有加速，反而以相同速度往前行駛，與常情有異。

白男辯護律師也說，白男撞擊葉翁的15分鐘後，行經北屯區環中東路、太原路三段的大路口，卻撞擊路旁的號誌箱，顯示不論是在撞擊老翁時，或是撞擊號誌箱，白男都沒有充分操控車輛的能力，此案白男對毒駕致死、肇事逃逸等犯罪，全部認罪，但白的確無殺人的不確定故意。

起訴指出，白姓男子（20歲）家中從事殯葬業，沒有駕照，前年10月26日先在桃園市殯葬管理所一帶，吸食K菸，接著再駕駛租賃BMW轎車，開回台中太平住處，隔天在住處吸食「喪屍煙彈」依托咪酯、「喵喵」4-甲基甲基卡西酮咖啡包後，再到朋友家吸食「喵喵」。

同年月27日上午9時許，開車返家途中，撞死外出的文化局退休七旬葉姓老翁，白撞人後沒停車，加油門輾過葉翁，逃逸時在北屯區自撞設備箱落網，檢方去年2月依殺人、公共危險罪起訴，全案在4日起連續審理，預定在6日審結宣判。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市白姓男子無照駕駛租賃BMW轎車，前年底先在北屯區撞死葉姓老翁後，再自撞設備電箱落網。聯合報系資料照

