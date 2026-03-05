竹北娃娃機店員「放水」把商品擺洞口 客人一碰就掉落取走遭判刑

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

陳姓大學生在新竹縣竹北市知名選物販賣機店打工，負責台維護及補貨等工作，卻將機台內40元商品擺置於機台洞口處，讓一名男性客人只要操作機台爪子輕觸商品，即可讓商品失去平衡掉落出貨口取得，同時在補貨時送出同樣商品給該名男客，造成店家共計80元的財產損失。新竹地方法院審理後認為，陳姓店員受僱處理事務卻背棄誠信，依背信罪判處拘役50日，緩刑2年，並應向公庫支付1萬元。

判決書指出，陳姓店員受僱於許姓雇主經營的選物店擔任店員，職責包括機台維護及補貨，2024年10月30日，陳姓店員在上班時間，先將機台內價值約40元的選夾物，直接移動擺放在靠近洞口處，讓一名男客操作爪子輕輕碰觸，商品隨即失去平衡掉落出貨口。隨後陳姓店員又從補貨紙箱中，拿取一個相同商品贈送給該名男客，導致雇主財產受損。

案經雇主報警並由新竹地檢署偵辦起訴，陳男在警詢與偵訊階段原否認犯行，但在法院準備程序及簡式審判程序中已坦承犯行。法官審酌陳姓店員目前仍就讀大學企管系，本應理解商業誠信與職責的重要性，卻恣意為之，造成告訴人損失，行為實屬不合。

法官考量陳姓店員犯後坦承犯行，並曾提出願賠償1萬元與店家和解，雖未獲告訴人接受，但仍顯示有悔意；另本案實際損失僅80元，犯罪情節及損害程度相對輕微，依背信罪判處拘役50日，緩刑2年，並應向公庫支付1萬元。

陳姓大學生在新竹縣竹北市知名選物販賣機店打工，卻將機台內40元商品擺置於機台洞口處，讓一名男性客人只要操作機台爪子輕觸商品，即可讓商品失去平衡掉落出貨口取得。圖為示意圖、非案發現場。圖／本報資料照片
竹北 雇主 商品 娃娃機

