政論節目、罷團志工評論徐巧芯查戶籍 徐怒告4人獲不起訴

去年全國大罷免期間，立委徐巧芯被傳出查罷團成員戶籍，徐否認此事、要求道歉，三立政論節目「新台灣加油」主持人許貴雅、議員許淑華在節目中評論此事。徐提告2人與罷團志工共4人涉妨害名譽及違反選罷法。台北地檢署今偵結，認定罪嫌不足，4人不起訴處分。

據了解，此案源於去年6月10日徐巧芯為反罷免舉辦宣講活動時，吳靜怡前往踢館的過程直播後，罷團「剷除黑芯」發言人小令在廣播節目中質疑，徐為何知道她們家是違建？Threads上網友發文指「徐巧芯居然去查我朋友的戶籍地址，還用她們家的頂樓加蓋來威脅她」。

徐當時公開澄清被栽贓，根本不知道罷團住哪裡，也不曾動用公權力查詢任何人的戶籍，更沒有與任何罷免團體有過私下耳語交談；徐要求道歉，強調造謠的也會見一個告一個。