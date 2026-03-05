快訊

超跑聲浪100分貝不滿足？桃園警攔查這輛破表小心扣牌

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市龍潭警察分局日前與監理站、市府環保局執行夜間「靜桃」專案稽查違法改裝車和噪音車，攔查一輛新車要價約1500萬元的藍寶堅尼Huracan EVO超跑，法規限制排氣聲浪音量必須在100分貝以內，現場檢測音量達112分貝，當場告發3600元罰款。

龍潭警方和環保局強調，原本研判這輛超跑涉嫌改裝聲浪，監理單位檢驗過關後，還原本來的規格音量，上周深夜執行靜桃專案攔查時，除了當場依照噪音管制法規開單告發，也告知必須要再回到環保局指定的地點複驗，如果仍然不合格或期限內未到接受複驗，就會按照今年新的規定吊扣牌照，目前已經鎖定至少81輛必須複驗的汽機車排氣管音量。

環保局說明，桃園市政府推動噪音車輛源頭管制修法，副市長蘇俊賓積極拜訪交通部中壢、桃園兩監理站，研議後續管制噪音車扣牌等相關作業，從修法後目前已掌握至少81輛第一次違規名單，並且輸入AI路邊自動照相，鎖定稽查取締，引領全國作為，強力取締噪音車與源頭管理規劃措施辦理，市府從中央修正道路交通管理處罰條例、噪音管制法取得查扣牌照的法源依據。

環保局表示，進口車輛（含外匯車）至台灣必須通過「車輛安規（VSCC）」與「環保噪音（環境部）」檢測，關鍵項目包括規格檢測、汙染、耗能、加速噪音及原地噪音等，由財團法人車輛研究測試中心 (ARTC) 等機構執行，能領到牌照的車輛都是符合相關法規範，交通部對於各種車輛排氣管分級訂定不同的音量，像這樣藍寶堅尼的音量上限為100分貝，比起一般住宅區60分貝以上就算噪音，超跑聲浪的上限明顯高出許多。

龍潭警方表示，上周深夜在龍潭區大昌、中興路段執行靜桃專案，攔查一輛新車1500萬的藍寶堅尼Huracan EVO超級跑車，銳利的車身線條搭配渾厚高亢的排氣聲浪，宛如一頭蓄勢待發的猛獸。在檢測噪音時，渾厚的聲浪吸引路過民眾頻頻回頭，拿起手機拍攝錄影。經檢測該車噪音值高達112分貝，遠超過標準值100分貝，當場開立3600元罰單。

龍潭警分局分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅影響周邊居民生活品質，高分貝的引擎與排氣聲浪更可能干擾其他駕駛人判斷，增加交通事故風險，警方將持續執行靜桃專案，維護環境安寧。

桃園市靜桃專案聯合稽查小組深夜攔下一輛超跑檢測排氣音量。記者鄭國樑／翻攝
桃園市靜桃專案聯合稽查小組深夜攔下一輛超跑檢測排氣音量。記者鄭國樑／翻攝

環保局現場檢測超跑排氣管聲浪，超過100分貝標準。記者鄭國樑／翻攝
環保局現場檢測超跑排氣管聲浪，超過100分貝標準。記者鄭國樑／翻攝

監理站 桃園 噪音

