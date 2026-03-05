玩過火！台泥和平廠員工「風槍灌屁」致同事倒地腸穿孔 遭判刑6個月

工廠常用的高壓風槍竟成奪命利器！台泥花蓮和平廠李姓與游姓員工在廠內休息時，因一時興起持高壓風槍互噴取樂，未料李男不滿對方先將風槍伸入其褲內噴氣，憤而奪下風槍，隔褲抵住游男肛門處猛灌氣，強大氣壓導致結腸破裂穿孔，引發腹膜炎，宜蘭地方法院近日審結，依傷害罪判處李男有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元。

判決書指出，李男與游男同為台灣水泥股份有限公司和平廠的同事，平常並無嫌隙。2024年1月12日晚間10時許，兩人在廠內工作之餘，竟將高壓風槍當作玩具，朝彼此身體部位噴射嬉戲。過程中，游男先將風槍伸進李男褲子內噴氣，引發李男不滿。

李男隨即一把搶回風槍，並繞到游男後方，在明知高壓風槍具有強大威力、對人體脆弱部位噴氣極可能致傷的情況下，仍基於傷害之不確定故意，隔著外褲直接將風槍抵住游男的肛門位置按下開關，強大的氣體瞬間灌入游男體內，導致他當場痛苦倒地，隨後被緊急送往羅東博愛醫院急救。

經醫師診斷，游男傷勢嚴重，包括乙狀結腸氣壓傷併穿孔、腹膜炎及左側輸尿管損傷。由於高壓風槍的瞬間壓力極大，即使隔著衣物，氣體仍能輕易撐開肛門括約肌衝入腸道，造成薄弱的腸壁如氣球般爆裂，若不及時手術，恐因腹膜炎引發敗血症死亡。

案經游男報警處理，由花蓮縣警察局新城分局報請地檢署，並由台高檢核轉宜蘭地檢署偵辦起訴。宜蘭地院法官審理時認為，李男雖與游男平時關係正常，僅因嬉鬧後心生不滿便採取危險手段攻擊，造成被害人身心巨大損害，行為十分不該。

法官審酌李男坦承犯行，態度尚可，但因雙方對於賠償金額未能達成共識，至今未和解給付賠償。法院最後依傷害罪量處李男有期徒刑 6 個月，如易科罰金，以1000元折算一日，要賠18萬元。全案仍可上訴。