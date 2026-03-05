快訊

玩過火！台泥和平廠員工「風槍灌屁」致同事倒地腸穿孔 遭判刑6個月

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

工廠常用的高壓風槍竟成奪命利器！台泥花蓮和平廠李姓與游姓員工在廠內休息時，因一時興起持高壓風槍互噴取樂，未料李男不滿對方先將風槍伸入其褲內噴氣，憤而奪下風槍，隔褲抵住游男肛門處猛灌氣，強大氣壓導致結腸破裂穿孔，引發腹膜炎，宜蘭地方法院近日審結，依傷害罪判處李男有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元。

判決書指出，李男與游男同為台灣水泥股份有限公司和平廠的同事，平常並無嫌隙。2024年1月12日晚間10時許，兩人在廠內工作之餘，竟將高壓風槍當作玩具，朝彼此身體部位噴射嬉戲。過程中，游男先將風槍伸進李男褲子內噴氣，引發李男不滿。

李男隨即一把搶回風槍，並繞到游男後方，在明知高壓風槍具有強大威力、對人體脆弱部位噴氣極可能致傷的情況下，仍基於傷害之不確定故意，隔著外褲直接將風槍抵住游男的肛門位置按下開關，強大的氣體瞬間灌入游男體內，導致他當場痛苦倒地，隨後被緊急送往羅東博愛醫院急救。

經醫師診斷，游男傷勢嚴重，包括乙狀結腸氣壓傷併穿孔、腹膜炎及左側輸尿管損傷。由於高壓風槍的瞬間壓力極大，即使隔著衣物，氣體仍能輕易撐開肛門括約肌衝入腸道，造成薄弱的腸壁如氣球般爆裂，若不及時手術，恐因腹膜炎引發敗血症死亡。

案經游男報警處理，由花蓮縣警察局新城分局報請地檢署，並由台高檢核轉宜蘭地檢署偵辦起訴。宜蘭地院法官審理時認為，李男雖與游男平時關係正常，僅因嬉鬧後心生不滿便採取危險手段攻擊，造成被害人身心巨大損害，行為十分不該。

法官審酌李男坦承犯行，態度尚可，但因雙方對於賠償金額未能達成共識，至今未和解給付賠償。法院最後依傷害罪量處李男有期徒刑 6 個月，如易科罰金，以1000元折算一日，要賠18萬元。全案仍可上訴。

台泥和平廠兩名員工嬉鬧玩過頭，李男不滿對方先將風槍伸入其褲內噴氣，憤而奪下風槍，抵住游男肛門處猛灌氣，強大氣壓導致結腸破裂穿孔，引發腹膜炎，法院依傷害罪判處李男有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元。圖／記者戴永華／攝影
欠錢不還固然氣人！但小心「這舉動」 恐讓你債沒討成先吃牢飯

債主注意，討債前請先修法學課！陸姓男子不滿楊姓友人欠錢不還，竟將楊男手持本票、借據的照片製成「尋人海報」貼滿楊男位於桃園區的住處附近，想藉此逼楊男出面，只將楊的眼部塗黑，姓名、電話及住址卻大公開挨告，桃園地檢署依違反個人資料保護法起訴，同行宋姓友人遭通緝。

台鹽綠能弊案今開庭 大同智能副總：土地開發商是蘇坤煌引荐的

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，大同智能副總經理楊澤欣以證人身分出庭，他說，當時志光能源與台鹽綠能公司簽約申設七股三股子案場，經時任總經理蘇坤煌的引荐與土地開發商鴻暉公司合作；因為土開、申設須一起完成，才分別與鴻暉、台綠簽約。

超跑聲浪100分貝不滿足？桃園警攔查這輛破表小心扣牌

桃園市龍潭警察分局日前與監理站、市府環保局執行夜間「靜桃」專案稽查違法改裝車和噪音車，攔查一輛新車要價約1500萬元的藍寶堅尼Huracan EVO超跑，法規限制排氣聲浪音量必須在100分貝以內，現場檢測音量達112分貝，當場告發3600元罰款。

玩過火！台泥和平廠員工「風槍灌屁」致同事倒地腸穿孔 遭判刑6個月

參加教召「拒絕操課還外出吃早餐」！桃園男違抗軍令下場曝

桃園李姓男子去年在桃園區中興國中參加教育召集期間，不但兩度擅自離營外出吃早餐，還拒絕依命令參加戰鬥訓練及裝備保養課程，完全無視軍令，經桃園憲兵據報，當場依現行犯逮捕；桃園地檢署偵結，認定李男違抗軍事命令，依違反陸海空軍刑法起訴。

女病患渴慕名醫蘇一峰追不到 貼文「老鼠屎說民進黨爛」慘了

朱姓女子渴慕常批評時政的台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰，追求蘇追不到，發表蘇與黑道勾結、讓輕症病患住院浪費醫療資源等文字，蘇提告妨害名譽，台北地院審理，她認罪，法官依散布文字誹謗罪判她拘役50日。可上訴。

