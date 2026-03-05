快訊

經典賽Live／3局下徐若熙遭狀元敲安後化解危機 中華0：0澳洲

經典賽／暖！中華隊休息區掛起22、55戰袍 龍恩、李灝宇退賽仍然「衣」起拚

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

參加教召「拒絕操課還外出吃早餐」！桃園男違抗軍令下場曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃園李姓男子去年在桃園區中興國中參加教育召集期間，不但兩度擅自離營外出吃早餐，還拒絕依命令參加戰鬥訓練及裝備保養課程，完全無視軍令，經桃園憲兵據報，當場依現行犯逮捕；桃園地檢署偵結，認定李男違抗軍事命令，依違反陸海空軍刑法起訴。

起訴指出，與運動部長同姓名的26歲李男是114年度精誠甲字第230302號01梯次應召員，依召集令須於2025年7月5日至18日期間，前往桃園市桃園區文中路中興國中參加教育召集訓練，並編入陸軍第206旅步兵第一營營部及戰鬥支援連，身分為上等兵，教育召集人員依規定必須依部隊核定課表進行操課與訓練。

詎料，教召第8天（7月12日）清晨6時35分，李男未依規定待命操課，試圖從營區大門離開外出吃早餐，發現大門未開，竟自行打開側門鎖頭溜出營區，當時遭所屬威武部隊翁姓少校營輔導長發現後立刻勸阻，李男才返回營區。

但李男仍不死心，等到上午7時40分再次離開營區，前往力行路的超商吃早餐，直到8時回營，儘管長官明確要求他當日應按表操課，參加「連以下戰鬥訓練」及「裝備保養」，李男竟悍然拒絕配合操課，繼續窩在寢室違抗命令， 桃園憲兵隊據報於8時50分到場，隨即將他以現行犯逮捕送辦。

起訴內容說明，依實務見解，陸海空軍刑法所稱命令，包括書面或口頭命令，只要是在長官職權範圍內、與軍事相關且內容明確，即屬合法軍事命令。本案教育召集的訓練課程是由長官依職權核定，訓練內容與軍事具備高度關聯性，課程時間與項目均清楚記載，並無任何讓行為人誤認有「選擇餘地」的空間。

檢察官認為，李男明知應依課表接受訓練，卻採取消極不參與課程的態度，已符合陸海空軍刑法第47條第1項關於「違抗」的構成要件，而李男兩度離營及拒絕操課的行為，為短時間內多次違規，屬單一犯意的接續犯，以一罪論處。

檢察官強調，李男身為依法服役的現役軍人，本應恪守部隊紀律並服從命令，卻公然違抗訓練安排，不僅使幹部疲於查找行蹤，也影響部隊管理與戰力維持，已損害軍紀與部隊運作，建請法院從重量刑，以資懲儆。

桃園李男去年參加教召時，不但外出吃早餐，還公然拒絕參加軍事訓練課程窩在寢室，當場遭憲兵隊逮捕送辦，桃檢依陸海空軍刑法起訴。圖為示意圖，非新聞當事人。記者林伯東／攝影
桃園李男去年參加教召時，不但外出吃早餐，還公然拒絕參加軍事訓練課程窩在寢室，當場遭憲兵隊逮捕送辦，桃檢依陸海空軍刑法起訴。圖為示意圖，非新聞當事人。記者林伯東／攝影

早餐 陸海空軍刑法 教召

延伸閱讀

欠錢不還固然氣人！但小心「這舉動」 恐讓你債沒討成先吃牢飯

到民進黨中央黨部門前招牌砸雞蛋 2男判拘役

車前死角…公車輾死婦人駛離 司機稱未察覺異狀

婦產科變態醫涉偷拍患者、收藏兒少私密影像 衛福部曝「最重處分」

相關新聞

欠錢不還固然氣人！但小心「這舉動」 恐讓你債沒討成先吃牢飯

債主注意，討債前請先修法學課！陸姓男子不滿楊姓友人欠錢不還，竟將楊男手持本票、借據的照片製成「尋人海報」貼滿楊男位於桃園區的住處附近，想藉此逼楊男出面，只將楊的眼部塗黑，姓名、電話及住址卻大公開挨告，桃園地檢署依違反個人資料保護法起訴，同行宋姓友人遭通緝。

台鹽綠能弊案今開庭 大同智能副總：土地開發商是蘇坤煌引荐的

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，大同智能副總經理楊澤欣以證人身分出庭，他說，當時志光能源與台鹽綠能公司簽約申設七股三股子案場，經時任總經理蘇坤煌的引荐與土地開發商鴻暉公司合作；因為土開、申設須一起完成，才分別與鴻暉、台綠簽約。

超跑聲浪100分貝不滿足？桃園警攔查這輛破表小心扣牌

桃園市龍潭警察分局日前與監理站、市府環保局執行夜間「靜桃」專案稽查違法改裝車和噪音車，攔查一輛新車要價約1500萬元的藍寶堅尼Huracan EVO超跑，法規限制排氣聲浪音量必須在100分貝以內，現場檢測音量達112分貝，當場告發3600元罰款。

玩過火！台泥和平廠員工「風槍灌屁」致同事倒地腸穿孔 遭判刑6個月

工廠常用的高壓風槍竟成奪命利器！台泥花蓮和平廠李姓與游姓員工在廠內休息時，因一時興起持高壓風槍互噴取樂，未料李男不滿對方先將風槍伸入其褲內噴氣，憤而奪下風槍，隔褲抵住游男肛門處猛灌氣，強大氣壓導致結腸破裂穿孔，引發腹膜炎，宜蘭地方法院近日審結，依傷害罪判處李男有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元。

參加教召「拒絕操課還外出吃早餐」！桃園男違抗軍令下場曝

桃園李姓男子去年在桃園區中興國中參加教育召集期間，不但兩度擅自離營外出吃早餐，還拒絕依命令參加戰鬥訓練及裝備保養課程，完全無視軍令，經桃園憲兵據報，當場依現行犯逮捕；桃園地檢署偵結，認定李男違抗軍事命令，依違反陸海空軍刑法起訴。

女病患渴慕名醫蘇一峰追不到 貼文「老鼠屎說民進黨爛」慘了

朱姓女子渴慕常批評時政的台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰，追求蘇追不到，發表蘇與黑道勾結、讓輕症病患住院浪費醫療資源等文字，蘇提告妨害名譽，台北地院審理，她認罪，法官依散布文字誹謗罪判她拘役50日。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。