參加教召「拒絕操課還外出吃早餐」！桃園男違抗軍令下場曝

桃園李姓男子去年在桃園區中興國中參加教育召集期間，不但兩度擅自離營外出吃早餐，還拒絕依命令參加戰鬥訓練及裝備保養課程，完全無視軍令，經桃園憲兵據報，當場依現行犯逮捕；桃園地檢署偵結，認定李男違抗軍事命令，依違反陸海空軍刑法起訴。

起訴指出，與運動部長同姓名的26歲李男是114年度精誠甲字第230302號01梯次應召員，依召集令須於2025年7月5日至18日期間，前往桃園市桃園區文中路中興國中參加教育召集訓練，並編入陸軍第206旅步兵第一營營部及戰鬥支援連，身分為上等兵，教育召集人員依規定必須依部隊核定課表進行操課與訓練。

詎料，教召第8天（7月12日）清晨6時35分，李男未依規定待命操課，試圖從營區大門離開外出吃早餐，發現大門未開，竟自行打開側門鎖頭溜出營區，當時遭所屬威武部隊翁姓少校營輔導長發現後立刻勸阻，李男才返回營區。

但李男仍不死心，等到上午7時40分再次離開營區，前往力行路的超商吃早餐，直到8時回營，儘管長官明確要求他當日應按表操課，參加「連以下戰鬥訓練」及「裝備保養」，李男竟悍然拒絕配合操課，繼續窩在寢室違抗命令， 桃園憲兵隊據報於8時50分到場，隨即將他以現行犯逮捕送辦。

起訴內容說明，依實務見解，陸海空軍刑法所稱命令，包括書面或口頭命令，只要是在長官職權範圍內、與軍事相關且內容明確，即屬合法軍事命令。本案教育召集的訓練課程是由長官依職權核定，訓練內容與軍事具備高度關聯性，課程時間與項目均清楚記載，並無任何讓行為人誤認有「選擇餘地」的空間。

檢察官認為，李男明知應依課表接受訓練，卻採取消極不參與課程的態度，已符合陸海空軍刑法第47條第1項關於「違抗」的構成要件，而李男兩度離營及拒絕操課的行為，為短時間內多次違規，屬單一犯意的接續犯，以一罪論處。

檢察官強調，李男身為依法服役的現役軍人，本應恪守部隊紀律並服從命令，卻公然違抗訓練安排，不僅使幹部疲於查找行蹤，也影響部隊管理與戰力維持，已損害軍紀與部隊運作，建請法院從重量刑，以資懲儆。