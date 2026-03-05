快訊

女病患渴慕名醫蘇一峰追不到 貼文「老鼠屎說民進黨爛」慘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

朱姓女子渴慕常批評時政的台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰，追求蘇追不到，發表蘇與黑道勾結、讓輕症病患住院浪費醫療資源等文字，蘇提告妨害名譽，台北地院審理，她認罪，法官依散布文字誹謗罪判她拘役50日。可上訴。

朱女曾是蘇一峰的病患，檢方指控，因追求蘇不成，朱女2024年11月30日前接續在脆、臉書張貼貶損蘇人格及社會評價的文字，蘇不堪其擾，對朱女提告。

朱女張貼「蘇一峰該死，讓跟他關係很好的人住院住很久佔床位浪費醫療健保資源，讓很多重症需要床位的人住不進來，蘇一峰要不要以死謝罪？」、「台北陽明醫院胸腔科酥醫師這種垃圾應該要吊銷醫師執照啦！」、「根本在浪費醫療健保資源，他還有資格嗆政府，他不要臉厚顏無恥。他會有報應，不得好死」。

另貼「聯合醫院陽明院區要不要改成陽明飯店」、「然後蘇一峰醫師還跟黑道有掛勾，你們說這種醫生有醫德嗎？會治病又怎樣，心地根本不好報復別人」、「蘇一峰厚顏無恥…他自己就是醫界的老鼠屎…還說民進黨很爛，他馬的很爛的就是他，沒有醫德的垃圾醫生」。

檢方偵查時，朱女否認犯罪，辯稱不是故意要散布蘇的壞話「只是發洩情緒」，檢方查知朱女承認曾追求蘇不成，認定她追求未果發布貼文時，主觀上有惡意，將朱女起訴，但法院審理時，朱女自白犯罪。

法官審理認為，朱女在準備程序坦承犯行，表示對蘇感到抱歉、已將網路帳號關閉、未來會謹言慎行，不過，蘇於偵查中稱朱女已數次造成他困擾，曾選擇原諒，沒有和解意願還對朱女民事求償，審酌後對朱女量刑。

台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰。圖／聯合報系資料照片
台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰。圖／聯合報系資料照片

