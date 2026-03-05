聽新聞
檢方：在台網路賭博 所得匯回構成洗錢

聯合報／ 記者蕭雅娟林孟潔王聖藜／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團跨國犯罪，法務部對美國司法部請求司法互助，取得美方起訴書等。昨移審庭中，被告辜淑雯、王昱棠的律師主張，行政文書不能作為證據；檢方則認定網路賭博行為地就在台灣，集團將網路賭博所得洗回台即構成洗錢犯罪。

太子集團被控跨境詐欺，陳志、李添、陳秀玲、張綱耀、吳逸先經北檢起訴求刑，五人均不在境內。據了解，法務部就太子集團案向美國司法部請求司法互助，取得美方起訴書及民事聲請沒收狀，北檢也與美國聯邦調查局（ＦＢＩ）派駐美國在台協會法務組長密切合作。

不過，檢方追查太子集團在台洗錢犯罪，舉證的前置犯罪是賭博犯罪所得，認定網路賭博行為地在台灣，並非依據美方起訴書。

檢方追查，陳志二○一六年起派張剛耀來台發展網路賭博替集團洗錢，設天旭等五家公司從事網路賭博，召募工程師開發一七一個賭博網站平台，使用者遍布大陸、印尼、印度、越南、泰國、巴西，太子集團透過地下匯兌等將不法所得洗回台。

檢方昨於移審庭指出，太子集團是跨國犯罪組織，各國執法行動進行中，新加坡籍主管陳秀玲剛從新加坡逃亡被通緝，疑前往柬埔寨，李添也逃匿，天旭公司登記負責人楊星發被新加坡警方逮捕，相關人等與我國五家相關公司犯行密切相關。

檢方表示，太子集團被美方起訴，陳秀玲緊急召開台灣高級主管應對會議，其中含辜淑雯。辜的律師稱，辜澄清她沒參加會議，太子集團是否構成犯罪，沒確定司法文書佐證，檢方以美國起訴書作證據，但台灣高等法院已認定為行政文書，不能作為證據資料。

王昱棠的律師稱，依王的認知，陳志是柬埔寨商人、公爵，經營旅館、銀行、航空公司、啤酒廠，「好像馬斯克、馬雲」，富豪買屋非常正常，王不認為違法；檢方起訴依據美國的起訴書、財政部新聞稿，依最高法院見解，檢方並無證據證明王明知太子是犯罪集團，若美方起訴書可當洗錢犯罪前提，「豈非美檢察官指控我國人民犯罪，我國人民即有犯罪？」

新加坡 太子集團

韓國情侶來台旅遊男友被控打死女友 法醫關鍵證詞讓他判無罪

南韓金姓男子和李姓女友2023年4月來台自由行，回國前夕李女卻在飯店昏迷不治，檢警在李女後腦勺發現外傷，且傷勢與房內高粱酒相符，認定金男下手行凶，依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴，高雄地院審理後，法官認為金男罪證不足，判決無罪。

陸、空軍中士欠錢莊沒錢還 自拍「投降片」、洩漏軍機被起訴

名為「臥龍會」的大陸組織涉嫌吸收我退、現役軍職人員，其中陸軍方姓中士（已退役）與空軍黃姓中士，因債務壓力，自拍「投降影片」向大陸宣誓效忠，並多次洩漏軍事機密以換取報酬，高雄高分檢去年11月發動搜索，帶回方、黃及潘姓聯繫人等3人，依國家安全法、貪汙治罪條例等重罪起訴，潘、方、黃等3人移審後續押。

太子集團洗錢107億 起訴62人、13公司

柬埔寨太子集團在台洗錢案，台北地檢署追查洗錢一○七億元，扣押動產、不動產總值逾五十五億元，昨依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博等罪，起訴集團首腦陳志等六十二人及十三家公司，對陳志求處法定最高刑度十三年、心腹李添求刑廿年。

太子搬錢術 自創OJBK平台 一手掌控洗錢

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出首腦陳志為讓犯罪所得流入台灣，研發「ＯＪＢＫ」洗錢平台系統，連接各水房利用泰達幣跨境洗錢，由劉純妤等特助提領現金，購買名車、精品或支付官司費，共洗錢六億二千餘萬元，檢方因掌握該平台，破獲陳志在台水房。

帛琉水房黑錢入台 8年逾4億買名車豪宅

台北地檢署偵辦太子集團案，發現柬埔寨籍男子吳逸先在台灣從事網路賭博，搭橋介紹太子集團認識在台水房；吳的集團透過「ＯＪＢＫ」錢包平台將虛擬資產換現金，購置不動產、名車，二○一七至二○二五年洗錢來台四億一八七五萬元。

