帛琉水房黑錢入台 8年逾4億買名車豪宅
台北地檢署偵辦太子集團案，發現柬埔寨籍男子吳逸先在台灣從事網路賭博，搭橋介紹太子集團認識在台水房；吳的集團透過「ＯＪＢＫ」錢包平台將虛擬資產換現金，購置不動產、名車，二○一七至二○二五年洗錢來台四億一八七五萬元。
檢方追查，吳逸先與太子集團董事長陳志都是大陸人，在柬埔寨、大陸從事網路賭博，因而互相熟識，吳二○一七年在台設立睿莊公司從事網路賭博，二○一九年將柬國賭博水房移至帛琉；校級軍官退伍的石濱芳轉當台商，赴帛琉發展水上旅遊業，吳在新冠肺炎疫情期間，買下石在帛琉經營的愛萊森林渡假村，但沒有買斷，由石協助相關業務。
檢調查出，吳逸先集團為將賭博賺取的虛擬資產，以現金洗來台，製造金流斷點，指派特助王俊國擔任太子集團管理的ＯＪＢＫ提款車手，向「睿森銀樓」、「陳韋志水房」等多個台灣水房領取現金，且用新台幣鈔票上的流水號碼作為「信物」，核對正確才能拿走現金。
據悉，吳逸先曾購置四台豪華遊艇洗錢，登記在香港博高公司名下，找胞姊吳宜家擔任登記負責人、姊夫吳柏毅擔任董事；檢調追查金流時發現，吳氏夫妻女兒是政治大學高材生，上學開賓士汽車代步。
檢調追查，吳逸先財力雄厚，不僅購置豪華遊艇，還買多輛豪車登記在某租賃公司名下，但多數已出售，僅剩法拉利與賓士，法拉利下落不明，賓士由外甥女使用。
