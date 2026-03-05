帛琉水房黑錢入台 8年逾4億買名車豪宅

名為「臥龍會」的大陸組織涉嫌吸收我退、現役軍職人員，其中陸軍方姓中士（已退役）與空軍黃姓中士，因債務壓力，自拍「投降影片」向大陸宣誓效忠，並多次洩漏軍事機密以換取報酬，高雄高分檢去年11月發動搜索，帶回方、黃及潘姓聯繫人等3人，依國家安全法、貪汙治罪條例等重罪起訴，潘、方、黃等3人移審後續押。

2026-03-04 18:19