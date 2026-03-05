觀察站／太子案 凸顯公司帳戶監管薄弱

柬埔寨太子集團在台洗錢案偵查終結，洗錢金額令人瞠目結舌，錢到底是怎麼洗的？為何設立人頭公司帳戶與兌換虛擬貨幣可在監管體系運作如此之久？若無美國制裁與起訴，太子集團仍在台利用相關管制漏洞繼續洗錢，我國洗錢防制恐流於形式。

台北地檢署日前囑託行政執行署拍賣太子集團被扣押的超跑，其中法拉利「馬王」以一億三五○○萬元拍出，創司法拍賣史上最高成交紀錄，足見洗錢金額之龐大。偵辦太子集團案，雖說是政府打擊詐欺、洗錢的重大政績，但太子集團為何有這麼多錢？首腦陳志來台建立洗錢管道，為何如入無人之境？凸顯我國洗錢防線薄弱。

我國於二○一九年通過亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）第三輪評鑑，然而，自該次評鑑過關後，洗錢金額仍居高不下；原因在於對公司設立登記管制採寬鬆態度，以致太子集團能輕易在金融機構開設ＯＢＵ（國際金融業務分行）帳戶，光是二○一六至二○二五年，經由外匯匯入台灣十六家人頭公司的錢，就高達九十七億餘元。

問題首先出在監理制度，長期以來，金融機構被要求強化ＫＹＣ（了解你的客戶）與可疑交易通報，但往往偏重「通報件數」，而非「通報品質」，銀行為免受罰，採取大量通報措施，但未必能真正提升風險判斷能力。

其次是詐騙集團近年多以人頭公司金融帳戶洗錢，讓單日可轉帳金額提高許多，更以設立境外公司並在我國開立ＯＢＵ帳戶，再以偽造交易資料讓銀行放行資金，然而主管公司設立登記的經濟部，迄今仍以「工作過多」、「無力管理」為由，讓人頭公司成為洗錢主要管道之一。

從太子集團洗錢版圖來看，有關境外公司設立部分，似乎也欠缺管理，政府是否應要求辦理境外公司設立的「秘書公司」，也納入洗錢防制應通報義務的主體？否則設立境外公司，除了以往所謂「避稅」功能，如今已進化為洗錢通道，讓犯罪金流瞬間就移往天涯海角。