快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

聽新聞
0:00 / 0:00

台鹽綠能弊案今開庭 大同智能副總：土地開發商是蘇坤煌引荐的

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，大同智能副總經理楊澤欣以證人身分出庭，他說，當時志光能源與台鹽綠能公司簽約申設七股三股子案場，經時任總經理蘇坤煌的引荐與土地開發商鴻暉公司合作；因為土開、申設須一起完成，才分別與鴻暉、台綠簽約。

除蘇坤煌外，同案被告台綠前副總經理郭政瑋、鴻暉公司負責人蘇俊仁及晁暘公司負責人戴妤倩等4人也在律師陪同下出庭。

當時大同公司以子公司志光能源投資七股三股子案場，與台綠合作，期以一條龍方式開發太陽能光電，申設完成後，大同將志光能源以轉售給大亞電纜公司。

楊說，2018年間擔任台南辦事處副處長，推動大同旗下志光能源在七股三股子案場及大員島案場，後因台61線以西因政策而停止開發，剩下三股子案場是國內漁電共生第一案，委託有業務往來的台綠申設、土開及漁管等。

他也說，蘇坤煌指定土地開發與鴻暉合作，因土地開發有其地緣關係，再加上大同的招牌擔心獅子大開口，經接觸後與地主等溝通，也認鴻暉有其專業及能力，等到確定土地取得沒問題，分別依土發、申設與鴻暉、台綠簽約，也是專業分工。

他表示，本案前無古人，一直遇到困難，再加上社會環境等關係，遇到沒有預設到問題，但因土開及申請需一起完成，他也會找二公司一起解決，二公司訊息也是同步的。

他認為，事實上，大同有能力統統自己做，但用什麼方式來做對案子來說最好，畢竟土地取得不容易，雖遇到很多土開發商，然而，他認為愈單純愈好，一家就好，重點在於成就案子，遇到問題會出面處理。

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，大同智能副總經理楊澤欣以證人身分出庭，指經時任台綠總經理蘇坤煌的引荐與土地開發商鴻暉公司合作。圖／本報資料照
台鹽綠能弊案今下午開庭審理，大同智能副總經理楊澤欣以證人身分出庭，指經時任台綠總經理蘇坤煌的引荐與土地開發商鴻暉公司合作。圖／本報資料照

大同 台綠

延伸閱讀

太子集團核心幹部辜淑雯不認罪...手機電腦全「重設」 稱逃亡不是選項

對環境造成顯著不利影響 高雄港填方區工程進二階環評

周玉蔻蔡玉真誣指張淑娟涉緋聞 二審定5/19辯結

外洩台綠祕密 調查官重判2年

相關新聞

韓國情侶來台旅遊男友被控打死女友 法醫關鍵證詞讓他判無罪

南韓金姓男子和李姓女友2023年4月來台自由行，回國前夕李女卻在飯店昏迷不治，檢警在李女後腦勺發現外傷，且傷勢與房內高粱酒相符，認定金男下手行凶，依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴，高雄地院審理後，法官認為金男罪證不足，判決無罪。

陸、空軍中士欠錢莊沒錢還 自拍「投降片」、洩漏軍機被起訴

名為「臥龍會」的大陸組織涉嫌吸收我退、現役軍職人員，其中陸軍方姓中士（已退役）與空軍黃姓中士，因債務壓力，自拍「投降影片」向大陸宣誓效忠，並多次洩漏軍事機密以換取報酬，高雄高分檢去年11月發動搜索，帶回方、黃及潘姓聯繫人等3人，依國家安全法、貪汙治罪條例等重罪起訴，潘、方、黃等3人移審後續押。

台鹽綠能弊案今開庭 大同智能副總：土地開發商是蘇坤煌引荐的

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，大同智能副總經理楊澤欣以證人身分出庭，他說，當時志光能源與台鹽綠能公司簽約申設七股三股子案場，經時任總經理蘇坤煌的引荐與土地開發商鴻暉公司合作；因為土開、申設須一起完成，才分別與鴻暉、台綠簽約。

太歲頭上動土！男子恐嚇法警要錢 揚言在法院放炸彈「下場曝光」

彰化地方法院值班法警去年10月間接獲恐嚇電話說要在法院男廁放炸彈，警方不敢掉以輕心，嚴陣以待，事後查出竟是一名有恐嚇取財的王姓男子又再犯，彰化地方法院依恐嚇取財未遂罪將他判刑6月，得易科罰金。

台水技術士索賄收回扣48萬 士院審結貪汙判刑5年10月

台灣自來水公司第一區管理處淡水營運所王姓前技術士，藉負責用戶外線工程採購案監造與驗收機會，向得標廠商索賄並收取工程回扣。士林地方法院今依貪汙治罪條例「對職務行為收賄罪」及「經辦公用工程收取回扣罪」判刑5年10月，褫奪公權3年，沒收犯罪所得48萬3796元。 ￼

台中殯葬業二代毒駕輾過退休公務員 今開庭只認毒駕致死不認殺人

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時，撞上公務員退休的葉姓老翁，白撞人踩油門輾過葉，檢方去年2月依殺人等罪起訴，移由國民法官審理，白收押迄今，今由國民法官開庭審理，白今委由律師答辯，強調承認毒駕致死、逃逸等罪，但否認殺人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。