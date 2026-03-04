台鹽綠能弊案今開庭 大同智能副總：土地開發商是蘇坤煌引荐的

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，大同智能副總經理楊澤欣以證人身分出庭，他說，當時志光能源與台鹽綠能公司簽約申設七股三股子案場，經時任總經理蘇坤煌的引荐與土地開發商鴻暉公司合作；因為土開、申設須一起完成，才分別與鴻暉、台綠簽約。

除蘇坤煌外，同案被告台綠前副總經理郭政瑋、鴻暉公司負責人蘇俊仁及晁暘公司負責人戴妤倩等4人也在律師陪同下出庭。

當時大同公司以子公司志光能源投資七股三股子案場，與台綠合作，期以一條龍方式開發太陽能光電，申設完成後，大同將志光能源以轉售給大亞電纜公司。

楊說，2018年間擔任台南辦事處副處長，推動大同旗下志光能源在七股三股子案場及大員島案場，後因台61線以西因政策而停止開發，剩下三股子案場是國內漁電共生第一案，委託有業務往來的台綠申設、土開及漁管等。

他也說，蘇坤煌指定土地開發與鴻暉合作，因土地開發有其地緣關係，再加上大同的招牌擔心獅子大開口，經接觸後與地主等溝通，也認鴻暉有其專業及能力，等到確定土地取得沒問題，分別依土發、申設與鴻暉、台綠簽約，也是專業分工。

他表示，本案前無古人，一直遇到困難，再加上社會環境等關係，遇到沒有預設到問題，但因土開及申請需一起完成，他也會找二公司一起解決，二公司訊息也是同步的。

他認為，事實上，大同有能力統統自己做，但用什麼方式來做對案子來說最好，畢竟土地取得不容易，雖遇到很多土開發商，然而，他認為愈單純愈好，一家就好，重點在於成就案子，遇到問題會出面處理。