快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

聽新聞
0:00 / 0:00

跑馬拉松遭馬達砸頭 新工處國賠後求償廠商勝訴

中央社／ 台北4日電

男子9年前參加馬拉松，行經北市麥帥二橋時遭從天而降的馬達砸破頭，北巿新工處被判國賠陳及家屬共1076萬餘元確定。新工處轉向施工廠商求償，二審今天判如數給付，可上訴。

全案緣於，陳姓男子參加民國106年2月12日舉辦的「2017台北渣打公益馬拉松」，行經台北市麥帥二橋下時，台北市工務局新建工程處管理的橋梁工作平台車上馬達從橋面掉落，擊中陳男頭部，導致陳男頭部受創，認知功能障礙等傷害。陳男及妻子訴請國家賠償，法院判決新工處支付賠償金新台幣1076萬9561元確定。

新工處主張，根據與廠商簽訂「105 年度臺北市車人行地下道及隧道既有機電設備老化修繕、更新工程」契約，施工項目包含麥帥二橋作業平台車之修繕，其細項含蓋該橋作業平台驅動馬達及手動裝置維修更新，因此作業平台車連同馬達等設備移交給廠商管理，廠商負有作業平台車管理維護、工地安全、預防災害的責任。

新工處表示，廠商未善盡職責，派員至麥帥二橋作業平台車勘查，將原置於平台車中段之馬達移置至右段，並僅以麻繩綑綁，未有其他防止馬達墜落的安全防護措施即離去，直到案發當天，馬達因麥帥二橋大量車流及重車行駛經過產生振動而自平台車墜落，砸傷正參加路跑的陳男，陳男提起國家賠償訴訟已確定，因此依法提告請求廠商應給付新工處1076萬9561元。

一審判決，廠商應給付1051萬9561元，新工處及廠商均不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審今天判決廠商應給付國賠全額，即1076萬9561元，可上訴。

二審表示，事故發生原因是因廠商或其委託其他人於106年2月2日至12日間，至麥帥二橋作業平台車上，將作業平台車上馬達移位，並僅以麻繩綑綁，未有其他防止馬達墜落之安全防護措施，導致馬達自平台車掉落砸傷人。

二審審酌，案發隔天新工處與廠商及監造公司前往事故現場緊急會勘，發現平台車遺留一袋工具袋，內裝除鏽及潤滑噴劑等材料，排除一般民眾登上平台車的可能，而是具有一定施工專業的人員，預計近日內返回，才會將工具袋遺留現場，且工具袋表面灰塵不多，可研判為近期內放置。

二審合議庭認定，廠商申請麥帥二橋作業平台車對17級風壓的結構安全鑑定，技師公會派員於同年1月20日、2月2日至作業平台車勘查時，廠商已開始施工，足認應是廠商於同鑑定人會勘後至案發前之某時，前往麥帥二橋作業平台車勘查以備施作，而將馬達移位，僅麻繩綑綁。

延伸閱讀

嘉義燈會迎賓門檢修釀意外 觀光署要求廠商強化安全

幼兒園長之子毛畯珅午休摸女童下體5次 媽媽、合夥人要一起賠225萬

馬咬傷童 清境農場判賠71萬

振動擾鄰 工廠遭禁夜間作業

相關新聞

韓國情侶來台旅遊男友被控打死女友 法醫關鍵證詞讓他判無罪

南韓金姓男子和李姓女友2023年4月來台自由行，回國前夕李女卻在飯店昏迷不治，檢警在李女後腦勺發現外傷，且傷勢與房內高粱酒相符，認定金男下手行凶，依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴，高雄地院審理後，法官認為金男罪證不足，判決無罪。

陸、空軍中士欠錢莊沒錢還 自拍「投降片」、洩漏軍機被起訴

名為「臥龍會」的大陸組織涉嫌吸收我退、現役軍職人員，其中陸軍方姓中士（已退役）與空軍黃姓中士，因債務壓力，自拍「投降影片」向大陸宣誓效忠，並多次洩漏軍事機密以換取報酬，高雄高分檢去年11月發動搜索，帶回方、黃及潘姓聯繫人等3人，依國家安全法、貪汙治罪條例等重罪起訴，潘、方、黃等3人移審後續押。

台鹽綠能弊案今開庭 大同智能副總：土地開發商是蘇坤煌引荐的

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，大同智能副總經理楊澤欣以證人身分出庭，他說，當時志光能源與台鹽綠能公司簽約申設七股三股子案場，經時任總經理蘇坤煌的引荐與土地開發商鴻暉公司合作；因為土開、申設須一起完成，才分別與鴻暉、台綠簽約。

太歲頭上動土！男子恐嚇法警要錢 揚言在法院放炸彈「下場曝光」

彰化地方法院值班法警去年10月間接獲恐嚇電話說要在法院男廁放炸彈，警方不敢掉以輕心，嚴陣以待，事後查出竟是一名有恐嚇取財的王姓男子又再犯，彰化地方法院依恐嚇取財未遂罪將他判刑6月，得易科罰金。

台水技術士索賄收回扣48萬 士院審結貪汙判刑5年10月

台灣自來水公司第一區管理處淡水營運所王姓前技術士，藉負責用戶外線工程採購案監造與驗收機會，向得標廠商索賄並收取工程回扣。士林地方法院今依貪汙治罪條例「對職務行為收賄罪」及「經辦公用工程收取回扣罪」判刑5年10月，褫奪公權3年，沒收犯罪所得48萬3796元。 ￼

台中殯葬業二代毒駕輾過退休公務員 今開庭只認毒駕致死不認殺人

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時，撞上公務員退休的葉姓老翁，白撞人踩油門輾過葉，檢方去年2月依殺人等罪起訴，移由國民法官審理，白收押迄今，今由國民法官開庭審理，白今委由律師答辯，強調承認毒駕致死、逃逸等罪，但否認殺人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。