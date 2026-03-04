跑馬拉松遭馬達砸頭 新工處國賠後求償廠商勝訴

男子9年前參加馬拉松，行經北市麥帥二橋時遭從天而降的馬達砸破頭，北巿新工處被判國賠陳及家屬共1076萬餘元確定。新工處轉向施工廠商求償，二審今天判如數給付，可上訴。

全案緣於，陳姓男子參加民國106年2月12日舉辦的「2017台北渣打公益馬拉松」，行經台北市麥帥二橋下時，台北市工務局新建工程處管理的橋梁工作平台車上馬達從橋面掉落，擊中陳男頭部，導致陳男頭部受創，認知功能障礙等傷害。陳男及妻子訴請國家賠償，法院判決新工處支付賠償金新台幣1076萬9561元確定。

新工處主張，根據與廠商簽訂「105 年度臺北市車人行地下道及隧道既有機電設備老化修繕、更新工程」契約，施工項目包含麥帥二橋作業平台車之修繕，其細項含蓋該橋作業平台驅動馬達及手動裝置維修更新，因此作業平台車連同馬達等設備移交給廠商管理，廠商負有作業平台車管理維護、工地安全、預防災害的責任。

新工處表示，廠商未善盡職責，派員至麥帥二橋作業平台車勘查，將原置於平台車中段之馬達移置至右段，並僅以麻繩綑綁，未有其他防止馬達墜落的安全防護措施即離去，直到案發當天，馬達因麥帥二橋大量車流及重車行駛經過產生振動而自平台車墜落，砸傷正參加路跑的陳男，陳男提起國家賠償訴訟已確定，因此依法提告請求廠商應給付新工處1076萬9561元。

一審判決，廠商應給付1051萬9561元，新工處及廠商均不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審今天判決廠商應給付國賠全額，即1076萬9561元，可上訴。

二審表示，事故發生原因是因廠商或其委託其他人於106年2月2日至12日間，至麥帥二橋作業平台車上，將作業平台車上馬達移位，並僅以麻繩綑綁，未有其他防止馬達墜落之安全防護措施，導致馬達自平台車掉落砸傷人。

二審審酌，案發隔天新工處與廠商及監造公司前往事故現場緊急會勘，發現平台車遺留一袋工具袋，內裝除鏽及潤滑噴劑等材料，排除一般民眾登上平台車的可能，而是具有一定施工專業的人員，預計近日內返回，才會將工具袋遺留現場，且工具袋表面灰塵不多，可研判為近期內放置。

二審合議庭認定，廠商申請麥帥二橋作業平台車對17級風壓的結構安全鑑定，技師公會派員於同年1月20日、2月2日至作業平台車勘查時，廠商已開始施工，足認應是廠商於同鑑定人會勘後至案發前之某時，前往麥帥二橋作業平台車勘查以備施作，而將馬達移位，僅麻繩綑綁。