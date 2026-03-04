陸、空軍中士欠錢莊沒錢還 自拍「投降片」、洩漏軍機被起訴

名為「臥龍會」的大陸組織涉嫌吸收我退、現役軍職人員，其中陸軍方姓中士（已退役）與空軍黃姓中士，因債務壓力，自拍「投降影片」向大陸宣誓效忠，並多次洩漏軍事機密以換取報酬，高雄高分檢去年11月發動搜索，帶回方、黃及潘姓聯繫人等3人，依國家安全法、貪汙治罪條例等重罪起訴，潘、方、黃等3人移審後續押。

檢方調查發現，潘姓男子自2021年起擔任「臥龍會」在台窗口，負責替對岸代暱稱為「Kevin」的成員傳送機密文件，並充當「白手套」，替被「臥龍會」吸收的官兵與地下錢莊協商債務。

陸軍戰車連方姓中士因積欠地下錢莊33萬元無力清償，遭「臥龍會」成員吸收，方男不僅自行拍攝投降影片宣誓加入，更交付多份軍中資料以獲取酬勞，甚至試圖拉攏同袍入會，所幸同袍警覺嚴拒，才未進一步擴大。

另一名空軍黃姓通信中士，則經潘男拉攏加入，自拍投降影片效忠對岸，並多次傳送軍事機密換取報酬，潘支付報酬多以虛擬貨幣支付，以規避單位查緝。

去年間，國防部政治作戰局專案人員在網路巡邏時，發現名為「統一促進聯合」的抖音帳號頻繁發布統戰內容，經追查該帳號留下的Telegram聯絡代號「GUCCI」，鎖定背後門號持有人為潘姓男子。

高雄高分檢獲報後，聯合高雄地檢署、刑事警察局、憲兵隊等單位組成專案小組，於去年11月展開大規模搜索行動，搜索8處所並拘提8人到案，阻斷「臥龍會」在台的運作網路。

經承辦檢察官李廷輝積極縝密蒐證，認定潘男等3人違反國安法發展組織最、違背職務收賄罪及交付軍事秘密文書罪、國家機密保護法等，今偵結提起公訴，移審後潘男等3人續押。