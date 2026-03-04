太歲頭上動土！男子恐嚇法警要錢 揚言在法院放炸彈「下場曝光」

彰化地方法院值班法警去年10月間接獲恐嚇電話說要在法院男廁放炸彈，警方不敢掉以輕心，嚴陣以待，事後查出竟是一名有恐嚇取財的王姓男子又再犯，彰化地方法院依恐嚇取財未遂罪將他判刑6月，得易科罰金。

王姓男子曾因侵占案，被嘉義地方法院判刑6月，也曾因恐嚇取財案被屏東地方法院判刑5月，在2023年4月間才縮短刑期執行完畢。

但王男又因故對彰化地方法院心生不滿，且因需錢孔急，又在去年10月11日打電話到彰化地院法警值班台對法警說，要法警交錢給他，否則他就要在法院男廁放炸彈，當時警方還調動大批警力到法院巡查和戒備。

警方後來查出王男當時是在屏東一家醫院內打恐嚇電話，法官認為，男子已為累犯，已遭刑罰仍未改進，對刑罰之反應力薄弱，因此再依恐嚇取財未遂罪判刑6月。