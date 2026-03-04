快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

太歲頭上動土！男子恐嚇法警要錢 揚言在法院放炸彈「下場曝光」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化地方法院值班法警去年10月間接獲恐嚇電話說要在法院男廁放炸彈，警方不敢掉以輕心，嚴陣以待，事後查出竟是一名有恐嚇取財的王姓男子又再犯，彰化地方法院依恐嚇取財未遂罪將他判刑6月，得易科罰金。

王姓男子曾因侵占案，被嘉義地方法院判刑6月，也曾因恐嚇取財案被屏東地方法院判刑5月，在2023年4月間才縮短刑期執行完畢。

但王男又因故對彰化地方法院心生不滿，且因需錢孔急，又在去年10月11日打電話到彰化地院法警值班台對法警說，要法警交錢給他，否則他就要在法院男廁放炸彈，當時警方還調動大批警力到法院巡查和戒備。

警方後來查出王男當時是在屏東一家醫院內打恐嚇電話，法官認為，男子已為累犯，已遭刑罰仍未改進，對刑罰之反應力薄弱，因此再依恐嚇取財未遂罪判刑6月。

王姓男子恐嚇要在彰化地方法院放炸彈，彰化地院將他判刑6月。記者林宛諭／攝影
王姓男子恐嚇要在彰化地方法院放炸彈，彰化地院將他判刑6月。記者林宛諭／攝影

炸彈

延伸閱讀

台水技術士索賄收回扣48萬 士院審結貪汙判刑5年10月

提供名下帳戶和門號供擄鴿集團使用 1男1女幫助恐嚇及洗錢遭訴

遭冒名詐財又被恐嚇取財 運彩公會理事長何昱奇提告

新竹男借廁所遭拒怒砸早餐店 警放人後竟折回恐嚇判3月

相關新聞

韓國情侶來台旅遊男友被控打死女友 法醫關鍵證詞讓他判無罪

南韓金姓男子和李姓女友2023年4月來台自由行，回國前夕李女卻在飯店昏迷不治，檢警在李女後腦勺發現外傷，且傷勢與房內高粱酒相符，認定金男下手行凶，依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴，高雄地院審理後，法官認為金男罪證不足，判決無罪。

陸、空軍中士欠錢莊沒錢還 自拍「投降片」、洩漏軍機被起訴

名為「臥龍會」的大陸組織涉嫌吸收我退、現役軍職人員，其中陸軍方姓中士（已退役）與空軍黃姓中士，因債務壓力，自拍「投降影片」向大陸宣誓效忠，並多次洩漏軍事機密以換取報酬，高雄高分檢去年11月發動搜索，帶回方、黃及潘姓聯繫人等3人，依國家安全法、貪汙治罪條例等重罪起訴，潘、方、黃等3人移審後續押。

太歲頭上動土！男子恐嚇法警要錢 揚言在法院放炸彈「下場曝光」

彰化地方法院值班法警去年10月間接獲恐嚇電話說要在法院男廁放炸彈，警方不敢掉以輕心，嚴陣以待，事後查出竟是一名有恐嚇取財的王姓男子又再犯，彰化地方法院依恐嚇取財未遂罪將他判刑6月，得易科罰金。

台水技術士索賄收回扣48萬 士院審結貪汙判刑5年10月

台灣自來水公司第一區管理處淡水營運所王姓前技術士，藉負責用戶外線工程採購案監造與驗收機會，向得標廠商索賄並收取工程回扣。士林地方法院今依貪汙治罪條例「對職務行為收賄罪」及「經辦公用工程收取回扣罪」判刑5年10月，褫奪公權3年，沒收犯罪所得48萬3796元。 ￼

台中殯葬業二代毒駕輾過退休公務員 今開庭只認毒駕致死不認殺人

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時，撞上公務員退休的葉姓老翁，白撞人踩油門輾過葉，檢方去年2月依殺人等罪起訴，移由國民法官審理，白收押迄今，今由國民法官開庭審理，白今委由律師答辯，強調承認毒駕致死、逃逸等罪，但否認殺人。

闖民進黨中央黨部「丟雞蛋」有罪 法官：言論自由不可無限上綱

民眾黨去年號召至民進黨中央黨部前舉行活動，參與活動的李姓男子上傳自己闖入民進黨黨部扔雞蛋的影片，警方查出李與友人洪姓男子涉案，檢方起訴；台北地院審理，依侵入建築物罪將李、洪各判拘役50日、40日，得易科罰金。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。