台水技術士索賄收回扣48萬 士院審結貪汙判刑5年10月

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

台灣自來水公司第一區管理處淡水營運所王姓前技術士，藉負責用戶外線工程採購案監造與驗收機會，向得標廠商索賄並收取工程回扣。士林地方法院今依貪汙治罪條例「對職務行為收賄罪」及「經辦公用工程收取回扣罪」判刑5年10月，褫奪公權3年，沒收犯罪所得48萬3796元。 ￼

判決指出，王男2016年至2018年間在台水第一區處淡水營運所任職，負責「2016至2017年度淡水所轄區用戶用水設備外線工程單價採購案」履約管理、監造及工程款估驗計價等作業，是依法從事公共事務的公務員。￼

廠商於2017年得標後，因遲未接獲開工通知向王男詢問原因，王竟以設計圖尚未完成為由，暗示需「贊助」林姓設計人進修學費3萬元，蔡姓業者（另已緩起訴處分）發現王男索賄意圖後同意行賄，其後台水公司即通知工程開工。 ￼

另，蔡姓業者為使工程施作、估驗及請款順利，與王男約定以每期工程款3％作為回扣。王在工程款撥付前先以電話告知入帳時間，廠商再提領現金裝入信封交付。2017年6月至2018年8月間共12期工程，王累計收取回扣45萬3796元。 ￼

法院審酌，王男身為公務員，掌握工程監造權限，卻藉職務向廠商索賄並收取回扣，可能影響工程品質，甚至危及民眾生命財產安全，犯行不輕。雖其犯後繳回全部犯罪所得，且工程最終完工未發生公安事故，但審酌其犯案動機、態度及素行等情狀，仍量處有期徒刑5年10月並褫奪公權3年，以示懲儆。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
回扣 公務員 採購案

相關新聞

韓國情侶來台旅遊男友被控打死女友 法醫關鍵證詞讓他判無罪

南韓金姓男子和李姓女友2023年4月來台自由行，回國前夕李女卻在飯店昏迷不治，檢警在李女後腦勺發現外傷，且傷勢與房內高粱酒相符，認定金男下手行凶，依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴，高雄地院審理後，法官認為金男罪證不足，判決無罪。

陸、空軍中士欠錢莊沒錢還 自拍「投降片」、洩漏軍機被起訴

名為「臥龍會」的大陸組織涉嫌吸收我退、現役軍職人員，其中陸軍方姓中士（已退役）與空軍黃姓中士，因債務壓力，自拍「投降影片」向大陸宣誓效忠，並多次洩漏軍事機密以換取報酬，高雄高分檢去年11月發動搜索，帶回方、黃及潘姓聯繫人等3人，依國家安全法、貪汙治罪條例等重罪起訴，潘、方、黃等3人移審後續押。

太歲頭上動土！男子恐嚇法警要錢 揚言在法院放炸彈「下場曝光」

彰化地方法院值班法警去年10月間接獲恐嚇電話說要在法院男廁放炸彈，警方不敢掉以輕心，嚴陣以待，事後查出竟是一名有恐嚇取財的王姓男子又再犯，彰化地方法院依恐嚇取財未遂罪將他判刑6月，得易科罰金。

台水技術士索賄收回扣48萬 士院審結貪汙判刑5年10月

台灣自來水公司第一區管理處淡水營運所王姓前技術士，藉負責用戶外線工程採購案監造與驗收機會，向得標廠商索賄並收取工程回扣。士林地方法院今依貪汙治罪條例「對職務行為收賄罪」及「經辦公用工程收取回扣罪」判刑5年10月，褫奪公權3年，沒收犯罪所得48萬3796元。 ￼

台中殯葬業二代毒駕輾過退休公務員 今開庭只認毒駕致死不認殺人

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時，撞上公務員退休的葉姓老翁，白撞人踩油門輾過葉，檢方去年2月依殺人等罪起訴，移由國民法官審理，白收押迄今，今由國民法官開庭審理，白今委由律師答辯，強調承認毒駕致死、逃逸等罪，但否認殺人。

闖民進黨中央黨部「丟雞蛋」有罪 法官：言論自由不可無限上綱

民眾黨去年號召至民進黨中央黨部前舉行活動，參與活動的李姓男子上傳自己闖入民進黨黨部扔雞蛋的影片，警方查出李與友人洪姓男子涉案，檢方起訴；台北地院審理，依侵入建築物罪將李、洪各判拘役50日、40日，得易科罰金。可上訴。

