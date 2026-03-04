台水技術士索賄收回扣48萬 士院審結貪汙判刑5年10月

台灣自來水公司第一區管理處淡水營運所王姓前技術士，藉負責用戶外線工程採購案監造與驗收機會，向得標廠商索賄並收取工程回扣。士林地方法院今依貪汙治罪條例「對職務行為收賄罪」及「經辦公用工程收取回扣罪」判刑5年10月，褫奪公權3年，沒收犯罪所得48萬3796元。 ￼

判決指出，王男2016年至2018年間在台水第一區處淡水營運所任職，負責「2016至2017年度淡水所轄區用戶用水設備外線工程單價採購案」履約管理、監造及工程款估驗計價等作業，是依法從事公共事務的公務員。￼

廠商於2017年得標後，因遲未接獲開工通知向王男詢問原因，王竟以設計圖尚未完成為由，暗示需「贊助」林姓設計人進修學費3萬元，蔡姓業者（另已緩起訴處分）發現王男索賄意圖後同意行賄，其後台水公司即通知工程開工。 ￼

另，蔡姓業者為使工程施作、估驗及請款順利，與王男約定以每期工程款3％作為回扣。王在工程款撥付前先以電話告知入帳時間，廠商再提領現金裝入信封交付。2017年6月至2018年8月間共12期工程，王累計收取回扣45萬3796元。 ￼

法院審酌，王男身為公務員，掌握工程監造權限，卻藉職務向廠商索賄並收取回扣，可能影響工程品質，甚至危及民眾生命財產安全，犯行不輕。雖其犯後繳回全部犯罪所得，且工程最終完工未發生公安事故，但審酌其犯案動機、態度及素行等情狀，仍量處有期徒刑5年10月並褫奪公權3年，以示懲儆。