韓國情侶來台旅遊男友被控打死女友 法醫關鍵證詞讓他判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

南韓金姓男子和李姓女友2023年4月來台自由行，回國前夕李女卻在飯店昏迷不治，檢警在李女後腦勺發現外傷，且傷勢與房內高粱酒相符，認定金男下手行凶，依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴，高雄地院審理後，法官認為金男罪證不足，判決無罪。

32歲金男和31歲李女2023年4月22日從韓國來台自由行，投宿高雄中華三路某飯店，原訂25日回國，但回國前一天下午1時許，金男發現李女昏迷不醒，請飯店人員協助報案，救護人員到場時，李女脫肛、脫糞，無生命跡象，緊急送往醫院急救後不治。

同月27日法醫解剖複驗，發現李女左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，傷勢疑似遭鈍器所傷，懷疑金男涉有重嫌，依殺人罪聲押，但28日法院認為證據均已保存，以10萬元交保、限制出境8個月。

後來檢警積極還原查扣跡證，密集詢問李女親友等人，發現金男對李女曾有施暴紀錄，再根據親友等人說法，兩人間早存有感情問題，李女也有留下遭金男施暴的照片。

檢警採證發現，李女後腦杓的鈍器傷，與房間內查扣的高梁酒瓶相符，且案發當時房內僅金男與李女，無其他人員進出，懷疑兩人酒後起衝突，金男將高粱酒瓶當「凶器」下手，導致李女後腦受重擊傷重死亡，成功以殺人罪嫌聲押獲准，羈押2個月後獲20萬元交保。

檢方根據法醫研究所鑑定報告，認為李女頭部、額部、眼眶、肩上、左胸、手臂、手掌等多的部位都有傷勢，因頭部左後枕受鈍器擊傷，導致顱內出血、腦髓凹陷與腫脹、腦部有重度損傷，為致死原因，依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴。

高雄地院審理時，法官曾傳當初鑑定的法醫潘至信到庭，潘於庭上主張李女死因為頭部撞擊硬物，並非遭棍棒直接毆打造成，「因棍棒毆打會造成撞擊性腦挫傷，但李女撞擊點下方並無腦挫傷」，死因應有「例外」可能。

雖另一名作證的台大法醫研究所法醫林威辰認為，李女腦中超過150CC的出血量，較像是有能量的外力介入導致，並非自行跌倒造成。

不過，法官認為，李女頭部有頭髮保護，較難引起擦傷，且滑倒速度比單純倒地更快，也可能產生高動能，另依潘姓法醫說法，李女腦部出血是累積而成，不是撞擊當下就產生，林威辰也無法解釋撞擊點下方為何沒有「腦挫傷」存在。

另外，被質疑是凶器的高粱酒瓶，經警方採驗並未有血跡反應，旅館房間牆面也未檢測出擦拭過的痕跡，也驗無血跡反應，且房內物品放置大致整齊，並無打鬥翻扣、凌亂不堪的現象。

法官認為，李女回房時走路已踉蹌、兩次掉東西，且差點撞牆，顯示其當時受酒精影響，行動不穩，考量屋內找不到凶器，也無李女被人推去撞硬物的證據，因缺少金男涉嫌傷人的積極證據，基於無罪推定原則，判決金男無罪。

金男涉案後雖可自由活動，但仍被法官限制出境、出海，去年11月14日法官再延長8個月境管，目前人仍在台灣無法離開。

韓國籍金姓男子（中戴帽者）涉嫌毆打李姓女友致死，被檢方起訴，最後被法院判無罪。本報資料照片

