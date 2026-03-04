台中殯葬業二代毒駕輾過退休公務員 今開庭只認毒駕致死不認殺人

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時，撞上公務員退休的葉姓老翁，白撞人踩油門輾過葉，檢方去年2月依殺人等罪起訴，移由國民法官審理，白收押迄今，今由國民法官開庭審理，白今委由律師答辯，強調承認毒駕致死、逃逸等罪，但否認殺人。

白姓男子的律師主張，此案為毒駕致死罪，白無殺人不確定故意，將出具食藥署、中國醫藥大學等單位的函文，證明吸毒後的機神狀況及反應，還有行車軌跡、轎車底盤高度等證據，來證明白無殺人的主觀犯意，另也將傳喚當時抵達白撞擊號誌箱的第二現場的警員作證，釐清白的案發時的精神狀況。

審判長指出，此案有三個爭點，首先是白男有無殺人的不確定故意、有無肇事逃逸的犯意，以及此案有無達到刑法規定因精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識違法能力降低或缺乏的減刑條件適用，全案將從今起連續審理3日，預定6日審結宣判。

檢方則認定，白姓男子無照駕駛又毒駕，他涉犯殺人、公共危險等罪，去年2月26日偵結起訴，羈押迄今。

起訴指出，白姓男子（20歲）家中從事殯葬業，沒有駕照，前年10月26日先在桃園市殯葬管理所一帶，吸食K菸，接著再駕駛租賃BMW轎車，開回台中太平住處，隔天在住處吸食「喪屍煙彈」依托咪酯、「喵喵」4-甲基甲基卡西酮咖啡包後，再到朋友家吸食「喵喵」。

同年月27日上午9時許，開車返家途中，撞死外出的文化局退休七旬葉姓老翁，白撞人後沒停車，加油門輾過葉翁，逃逸時在北屯區自撞設備箱落網，檢方去年2月依殺人、公共危險罪起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，前年底在台中北屯撞死葉姓老翁，檢方起訴後，法院裁定羈押迄今。圖／本報資料照