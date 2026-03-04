快訊

台中殯葬業二代毒駕輾過退休公務員 今開庭只認毒駕致死不認殺人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時，撞上公務員退休的葉姓老翁，白撞人踩油門輾過葉，檢方去年2月依殺人等罪起訴，移由國民法官審理，白收押迄今，今由國民法官開庭審理，白今委由律師答辯，強調承認毒駕致死、逃逸等罪，但否認殺人。

白姓男子的律師主張，此案為毒駕致死罪，白無殺人不確定故意，將出具食藥署、中國醫藥大學等單位的函文，證明吸毒後的機神狀況及反應，還有行車軌跡、轎車底盤高度等證據，來證明白無殺人的主觀犯意，另也將傳喚當時抵達白撞擊號誌箱的第二現場的警員作證，釐清白的案發時的精神狀況。

審判長指出，此案有三個爭點，首先是白男有無殺人的不確定故意、有無肇事逃逸的犯意，以及此案有無達到刑法規定因精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識違法能力降低或缺乏的減刑條件適用，全案將從今起連續審理3日，預定6日審結宣判。

檢方則認定，白姓男子無照駕駛又毒駕，他涉犯殺人、公共危險等罪，去年2月26日偵結起訴，羈押迄今。

起訴指出，白姓男子（20歲）家中從事殯葬業，沒有駕照，前年10月26日先在桃園市殯葬管理所一帶，吸食K菸，接著再駕駛租賃BMW轎車，開回台中太平住處，隔天在住處吸食「喪屍煙彈」依托咪酯、「喵喵」4-甲基甲基卡西酮咖啡包後，再到朋友家吸食「喵喵」。

同年月27日上午9時許，開車返家途中，撞死外出的文化局退休七旬葉姓老翁，白撞人後沒停車，加油門輾過葉翁，逃逸時在北屯區自撞設備箱落網，檢方去年2月依殺人、公共危險罪起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，前年底在台中北屯撞死葉姓老翁，檢方起訴後，法院裁定羈押迄今。圖／本報資料照
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，前年底在台中北屯撞死葉姓老翁，檢方起訴後，法院裁定羈押迄今。圖／本報資料照

白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，前年底在台中北屯撞死葉姓老翁，檢方起訴後，法院裁定羈押迄今。圖／本報資料照
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，前年底在台中北屯撞死葉姓老翁，檢方起訴後，法院裁定羈押迄今。圖／本報資料照

相關新聞

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

康園餐廳飲酒後失控闖立法院中興大樓 33歲準律師涉妨害公務送辦

33歲儲姓男子昨天下午酒後闖入立法院中興大樓地下一樓會客室，因情緒失控與駐守的保六總隊員警發生口角後推擠，過程中揮手襲警，警方見狀立刻壓制上銬管束，並通報轄區派出所帶走。儲男酒醒後坦言「喝斷片，全忘了」，警詢後被依妨害公務罪嫌移送法辦。

韓國情侶來台旅遊男友被控打死女友 法醫關鍵證詞讓他判無罪

南韓金姓男子和李姓女友2023年4月來台自由行，回國前夕李女卻在飯店昏迷不治，檢警在李女後腦勺發現外傷，且傷勢與房內高粱酒相符，認定金男下手行凶，依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴，高雄地院審理後，法官認為金男罪證不足，判決無罪。

台中殯葬業二代毒駕輾過退休公務員 今開庭只認毒駕致死不認殺人

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時，撞上公務員退休的葉姓老翁，白撞人踩油門輾過葉，檢方去年2月依殺人等罪起訴，移由國民法官審理，白收押迄今，今由國民法官開庭審理，白今委由律師答辯，強調承認毒駕致死、逃逸等罪，但否認殺人。

闖民進黨中央黨部「丟雞蛋」有罪 法官：言論自由不可無限上綱

民眾黨去年號召至民進黨中央黨部前舉行活動，參與活動的李姓男子上傳自己闖入民進黨黨部扔雞蛋的影片，警方查出李與友人洪姓男子涉案，檢方起訴；台北地院審理，依侵入建築物罪將李、洪各判拘役50日、40日，得易科罰金。可上訴。

上課鈴響！新竹某國小生走廊奔跑撞擊致開顱 家長求償百萬

新竹林姓低年級學童在教室前中庭遭到高年級王姓學生撞擊，導致林童頭部及身體倒地，林童返家後隔天持續嘔吐及頭痛，就診發現有頭部骨裂及腦出血，並接受開顱手術，林童家長向王姓學生和其父母求償百萬，新竹地方法院審酌雙方過失比例後，判決王姓學生與其父母須連帶賠償約28萬。

