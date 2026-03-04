聽新聞
闖民進黨中央黨部「丟雞蛋」有罪 法官：言論自由不可無限上綱
民眾黨去年號召至民進黨中央黨部前舉行活動，參與活動的李姓男子上傳自己闖入民進黨黨部扔雞蛋的影片，警方查出李與友人洪姓男子涉案，檢方起訴；台北地院審理，依侵入建築物罪將李、洪各判拘役50日、40日，得易科罰金。可上訴。
李與洪2025年7月20日下午參與民眾黨舉辦的「民主起義 反罷要贏 台灣要贏」活動，2人謊稱要前往民進黨中央黨部所在的華山商務大樓3樓的補習班想搭乘電梯，但保全人員緊通知員警到場處理。
李後來改駕駛車輛搭載洪進入地下停車場，自地下停車場搭乘電梯至10樓民進黨中央黨部門前，由李對黨部門前木製招牌丟擲雞蛋，並由洪持手機錄影，將影片上傳臉書粉絲專頁，經警方循線查獲，2人被起訴。
法院審理認為，憲法保障人民有言論自由的權利，但權利行使不可無限上綱，李、洪2人可以透過參與集會活動、於社群媒體貼文表達對於執政黨施政的不滿或大罷免的想法，卻透過言論自由包裝行非法侵入的行為，合理化侵入建築物之舉，都成立犯罪。
