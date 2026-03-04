上課鈴響！新竹某國小生走廊奔跑撞擊致開顱 家長求償百萬

新竹林姓低年級學童在教室前中庭遭到高年級王姓學生撞擊，導致林童頭部及身體倒地，林童返家後隔天持續嘔吐及頭痛，就診發現有頭部骨裂及腦出血，並接受開顱手術，林童家長向王姓學生和其父母求償百萬，新竹地方法院審酌雙方過失比例後，判決王姓學生與其父母須連帶賠償約28萬。

判決書指出，林姓學童在2024年11月19日下課時，在教室前小中庭遭到王姓學生以身體大力撞擊，導致林童頭部及身體倒地，導師帶往學校保健室冰敷及觀察，當天返家後就有食慾不振，隔天上午開始持續嘔吐及頭痛，就診後發現有頭部骨裂及腦出血，緊急開顱手術。

林童家長主張事故造成孩子身心重大創傷，除醫療費用與交通費用外，並請求60萬元精神慰撫金，父母另各請求20萬元精神慰撫金。王童家長則抗辯，雙方皆在小中庭奔跑，林童亦有過失，且學童術後恢復良好，慰撫金金額過高。

法院審酌，王童是國小高年級學生已具相當識別能力，於人多場所奔跑未注意他人安全，對事故應負過失責任，其父母作為法定代理人應連帶賠償。不過，事發時小中庭屬低年級活動區域，雙方聽到上課鐘聲後均加速奔跑，受傷學童對可能發生碰撞亦未注意，難認毫無過失，酌定雙方過失比例為被告80%、原告20%。

在賠償金額部分，醫療費與交通費獲全數認定；精神慰撫金方面，法官審酌學童年齡尚幼、傷勢嚴重且須接受開顱手術，認為請求60萬元過高，酌減為30萬元。至於父母主張身分法益受侵害部分，法院認為孩子已順利出院並恢復就學，未達「情節重大」程度，駁回其精神慰撫金請求。最後判決王童與其父母需賠償受傷學童23萬4000元、其父親4萬9149元。