前男模暴打伯父再刀砍父親 遭依2罪判刑5年6月

曾出演戲劇、出寫真集的前男模隋姓男子，去年在台北市南港區住處攻擊伯父，再持牛刀砍父親頭頸，案經起訴，士林地院昨審結，認其涉犯傷害罪及殺害直系血親尊親屬未遂罪，各判刑8月、5年2月，合併應執行5年6月。

判決指出，隋男與父親及伯父長期不睦，曾多次因家庭糾紛通報家暴，法院曾核發通常保護令。

2025年7月24日上午9時許，隋男在台北市南港區住處內，先徒手毆打、腳踹攻擊伯父，還持殺蟲劑噴灑、木劍毆打伯父，拿刀劃刺對方腿部，造成伯父頭部、耳朵、頸部及四肢多處撕裂傷與挫傷，傷勢合計多達10餘處。 ￼

隋男半小時後持牛刀朝父親頭部與頸部揮砍，父親徒手擋刀時左手肘中刀，仍趁隙奪刀，刀子掉落後，隋男仍將父親摔倒在地，並以手掐、雙腳夾住對方脖子，試圖壓制。

由於伯父先前已報警，警方約5分鐘後趕到現場將隋逮捕，父親才未遭進一步攻擊，但仍受有前額、頸部與胸部擦挫傷，以及左上臂約10公分撕裂傷等傷勢。 ￼

法院審酌，隋男先以徒手及多種工具攻擊伯父，又持牛刀砍向父親頭頸等要害部位，兩起犯行在短時間內接續發生，造成兩名被害人傷勢不輕，對社會秩序及公眾安寧危害甚巨。

隋男對傷害伯父部分坦承，但否認有殺父故意，且未與兩名被害人和解或賠償。綜合其前案紀錄、家庭衝突背景、精神鑑定報告及生活狀況等情形，依法量刑。 ￼

