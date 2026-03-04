快訊

前男模暴打伯父再刀砍父親 遭依2罪判刑5年6月

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

曾出演戲劇、出寫真集的前男模隋姓男子，去年在台北市南港區住處攻擊伯父，再持牛刀砍父親頭頸，案經起訴，士林地院昨審結，認其涉犯傷害罪及殺害直系血親尊親屬未遂罪，各判刑8月、5年2月，合併應執行5年6月。 

判決指出，隋男與父親及伯父長期不睦，曾多次因家庭糾紛通報家暴，法院曾核發通常保護令。

2025年7月24日上午9時許，隋男在台北市南港區住處內，先徒手毆打、腳踹攻擊伯父，還持殺蟲劑噴灑、木劍毆打伯父，拿刀劃刺對方腿部，造成伯父頭部、耳朵、頸部及四肢多處撕裂傷與挫傷，傷勢合計多達10餘處。 ￼

隋男半小時後持牛刀朝父親頭部與頸部揮砍，父親徒手擋刀時左手肘中刀，仍趁隙奪刀，刀子掉落後，隋男仍將父親摔倒在地，並以手掐、雙腳夾住對方脖子，試圖壓制。

由於伯父先前已報警，警方約5分鐘後趕到現場將隋逮捕，父親才未遭進一步攻擊，但仍受有前額、頸部與胸部擦挫傷，以及左上臂約10公分撕裂傷等傷勢。 ￼

法院審酌，隋男先以徒手及多種工具攻擊伯父，又持牛刀砍向父親頭頸等要害部位，兩起犯行在短時間內接續發生，造成兩名被害人傷勢不輕，對社會秩序及公眾安寧危害甚巨。

隋男對傷害伯父部分坦承，但否認有殺父故意，且未與兩名被害人和解或賠償。綜合其前案紀錄、家庭衝突背景、精神鑑定報告及生活狀況等情形，依法量刑。 ￼

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

被害人

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

康園餐廳飲酒後失控闖立法院中興大樓 33歲準律師涉妨害公務送辦

33歲儲姓男子昨天下午酒後闖入立法院中興大樓地下一樓會客室，因情緒失控與駐守的保六總隊員警發生口角後推擠，過程中揮手襲警，警方見狀立刻壓制上銬管束，並通報轄區派出所帶走。儲男酒醒後坦言「喝斷片，全忘了」，警詢後被依妨害公務罪嫌移送法辦。

台中殯葬業二代毒駕輾過退休公務員 今開庭只認毒駕致死不認殺人

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時，撞上公務員退休的葉姓老翁，白撞人踩油門輾過葉，檢方去年2月依殺人等罪起訴，移由國民法官審理，白收押迄今，今由國民法官開庭審理，白今委由律師答辯，強調承認毒駕致死、逃逸等罪，但否認殺人。

闖民進黨中央黨部「丟雞蛋」有罪 法官：言論自由不可無限上綱

民眾黨去年號召至民進黨中央黨部前舉行活動，參與活動的李姓男子上傳自己闖入民進黨黨部扔雞蛋的影片，警方查出李與友人洪姓男子涉案，檢方起訴；台北地院審理，依侵入建築物罪將李、洪各判拘役50日、40日，得易科罰金。可上訴。

上課鈴響！新竹某國小生走廊奔跑撞擊致開顱 家長求償百萬

新竹林姓低年級學童在教室前中庭遭到高年級王姓學生撞擊，導致林童頭部及身體倒地，林童返家後隔天持續嘔吐及頭痛，就診發現有頭部骨裂及腦出血，並接受開顱手術，林童家長向王姓學生和其父母求償百萬，新竹地方法院審酌雙方過失比例後，判決王姓學生與其父母須連帶賠償約28萬。

