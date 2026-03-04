提供名下帳戶和門號供擄鴿集團使用 1男1女幫助恐嚇及洗錢遭訴

一名張姓賽鴿愛好者去年3月間接到擄鴿集團電話，對方表示其中一隻愛鴿在自己手中，要求張男支付3千元贖鴿。張男依言匯款後報警，警方循線找出帳號及手機門號登記所有人陳姓男子和蕭姓女子，新北地檢署將2人分別依刑法幫助恐嚇取財及洗錢防制法幫助洗錢罪嫌起訴。

檢警調查，當時擄鴿集團取得陳男帳戶及蕭女門號後，接連於去年3月18、20日多次聯繫張男，表明為擄鴿勒贖，迫使張男於3月20日下午1時許，前往聯邦銀行板橋分行ATM匯款3000元至陳男帳戶，旋即遭集團成員於台南市鹽水區某超商ATM提領一空。

事後張男發現花錢竟換不回愛鴿憤而報警，警方於是通知陳、蕭2人到案說明。雖然陳男辯稱，銀行帳戶確實是自己申設，但先前將密碼寫在提款卡上後不慎遺失；蕭女則坦承曾預辦數個預付卡門號，再以每個1500元賣給不知名的男子。檢察官最後不採信2人辯詞，將2人依幫助犯予以起訴。