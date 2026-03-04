快訊

康園餐廳飲酒後失控闖立法院中興大樓 33歲準律師涉妨害公務送辦

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

33歲儲姓男子昨天下午酒後闖入立法院中興大樓地下一樓會客室，因情緒失控與駐守的保六總隊員警發生口角後推擠，過程中揮手襲警，警方見狀立刻壓制上銬管束，並通報轄區派出所帶走。儲男酒醒後坦言「喝斷片，全忘了」，警詢後被依妨害公務罪嫌移送法辦。

據了解，儲男在派出所被上銬管束時，頻頻大吼，稱「我是律師喔」，「你們把我銬起來很痛，我要告你們」，警方通知他父親到場，父親不好意思致歉，稱兒子酒品不好盼員警別見怪。據悉，儲男確實剛考過律師考試，但尚未實習，還沒取得執業資格。

中正一分局忠孝東路派出所3日下午3時45分許，接獲固守立法院的保六總隊轉報，稱立法院中興大樓內有男子酒醉失控，巡邏警力趕抵，儲男已遭保六員警壓制。

警方調查，儲男3日下午3時26分許，從中興大樓旁戶外樓梯步行至地下一樓走廊，進入會客室，保六員警看他形跡可疑上前詢問，卻聞到濃濃酒氣，立刻要求離開，孰料儲男情緒失控，爆發口角更動手推警，警方見他酩酊大醉、胡言亂語，依警職法上銬帶回派出所管束，並通知父親到場。

警方詢問了解，儲男當天中午跟朋友在立法院的康園餐廳吃飯，席間飲酒，酒足飯飽後才鬧事，警詢後被依妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

昨天下午突然有不明男子闖入立法院，與駐警發生口角，緊接就遭駐警壓制，最後被帶上警備車。記者李成蔭／攝影
昨天下午突然有不明男子闖入立法院，與駐警發生口角，緊接就遭駐警壓制，最後被帶上警備車。記者李成蔭／攝影

相關新聞

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

康園餐廳飲酒後失控闖立法院中興大樓 33歲準律師涉妨害公務送辦

33歲儲姓男子昨天下午酒後闖入立法院中興大樓地下一樓會客室，因情緒失控與駐守的保六總隊員警發生口角後推擠，過程中揮手襲警，警方見狀立刻壓制上銬管束，並通報轄區派出所帶走。儲男酒醒後坦言「喝斷片，全忘了」，警詢後被依妨害公務罪嫌移送法辦。

父親被砍297刀成一團爛肉...只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年拿刀狂刺顏297刀，檢方依殺人罪起訴。陳認罪、主張自首，台北地院國民法官庭判他19年徒刑。檢察官和陳皆上訴，台灣高等法院今辯結，顏的兒女批陳毫無悔意，從小父親教他們要正直、搭公車記得要投錢，卻被陳剁成一團爛肉，還被描述成放高利貸，請求判陳無期徒刑。

詐團車手獲法官開恩判緩刑 圖書館服勞役竟偷拍婦人如廁

22歲戴姓男子涉入詐騙案被判刑6月，他獲緩刑，但法官要他服120小時義務勞務回饋社會，結果卻在大寮圖書館工作時潛入女廁偷拍，警方清查他至少偷拍3人，不僅緩刑被撤銷，直接入監執行，偷拍另判刑4月，得易科罰金。

帛琉洗錢…吳逸先線上博弈集團 8年洗錢4億餘元

台北地檢署偵辦太子集團案，追查柬埔寨籍吳逸先設立與太子集團性質相同的跨國犯罪集團，更搭橋介紹太子集團認識台灣在地的水房，吳逸先集團涉洗錢流入台灣，時間長達8年，合計4億1875萬餘元。

尼爾公司替太子集團規劃洗錢 管理紙上公司、OBU帳戶洗錢

太子集團（Prince Group）在台洗錢案今偵結，台北地檢署查出尼爾公司總經理王昱棠涉協助集團在台規劃洗錢，除了找秘書公司配合成立ＯＢＵ帳戶洗錢，也透過VAST等境外紙上公司以OBU帳戶洗錢。

