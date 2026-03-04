康園餐廳飲酒後失控闖立法院中興大樓 33歲準律師涉妨害公務送辦

33歲儲姓男子昨天下午酒後闖入立法院中興大樓地下一樓會客室，因情緒失控與駐守的保六總隊員警發生口角後推擠，過程中揮手襲警，警方見狀立刻壓制上銬管束，並通報轄區派出所帶走。儲男酒醒後坦言「喝斷片，全忘了」，警詢後被依妨害公務罪嫌移送法辦。

據了解，儲男在派出所被上銬管束時，頻頻大吼，稱「我是律師喔」，「你們把我銬起來很痛，我要告你們」，警方通知他父親到場，父親不好意思致歉，稱兒子酒品不好盼員警別見怪。據悉，儲男確實剛考過律師考試，但尚未實習，還沒取得執業資格。

中正一分局忠孝東路派出所3日下午3時45分許，接獲固守立法院的保六總隊轉報，稱立法院中興大樓內有男子酒醉失控，巡邏警力趕抵，儲男已遭保六員警壓制。

警方調查，儲男3日下午3時26分許，從中興大樓旁戶外樓梯步行至地下一樓走廊，進入會客室，保六員警看他形跡可疑上前詢問，卻聞到濃濃酒氣，立刻要求離開，孰料儲男情緒失控，爆發口角更動手推警，警方見他酩酊大醉、胡言亂語，依警職法上銬帶回派出所管束，並通知父親到場。

警方詢問了解，儲男當天中午跟朋友在立法院的康園餐廳吃飯，席間飲酒，酒足飯飽後才鬧事，警詢後被依妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康