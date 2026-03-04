快訊

到民進黨中央黨部門前招牌砸雞蛋 2男判拘役

中央社／ 台北4日電

40歲李姓男子及65歲洪姓男子去年7月20日到民進黨中央黨部門前招牌丟擲雞蛋，被依侵入建築物罪嫌起訴。台北地方法院判處李、洪各拘役40天、50天，均可易科罰金。全案可上訴。

根據起訴書，李男與洪男於去年7月20日參與台灣民眾黨在台北市北平東路的「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」集會活動；李男因不滿民主進步黨，策劃當天赴北平東路上某大樓的10樓民主進步黨中央黨部砸雞蛋，並拍攝影片上傳到自己的臉書粉絲專頁。

檢方指出，李男當天帶著雞蛋前往集會活動，獲得洪男同意一起執行砸蛋計劃，但發現大樓位於集會管制區無法從正門通行，便向大樓保全謊稱要去3樓補習班。

保全認為李男等2人穿著及手持標語等，明顯非補習班學生而通報警員到場處理；警員到場詢問，2人堅稱只是要去3樓補習班拿東西，李男1人獲放行搭電梯到3樓停留數分鐘未下樓，警員見狀上樓將李男帶下樓並要求2人離開管制區。

李男等2人已知10樓區域非開放自由進出場所，另計劃當天晚間6時許趁隙從車道進入大樓的地下停車場，再搭電梯抵達10樓，對民主進步黨中央黨部門前木製招牌砸雞蛋，也把砸雞蛋過程影片上傳至李男的臉書粉絲專頁。

相關新聞

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

康園餐廳飲酒後失控闖立法院中興大樓 33歲準律師涉妨害公務送辦

33歲儲姓男子昨天下午酒後闖入立法院中興大樓地下一樓會客室，因情緒失控與駐守的保六總隊員警發生口角後推擠，過程中揮手襲警，警方見狀立刻壓制上銬管束，並通報轄區派出所帶走。儲男酒醒後坦言「喝斷片，全忘了」，警詢後被依妨害公務罪嫌移送法辦。

台中殯葬業二代毒駕輾過退休公務員 今開庭只認毒駕致死不認殺人

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時，撞上公務員退休的葉姓老翁，白撞人踩油門輾過葉，檢方去年2月依殺人等罪起訴，移由國民法官審理，白收押迄今，今由國民法官開庭審理，白今委由律師答辯，強調承認毒駕致死、逃逸等罪，但否認殺人。

闖民進黨中央黨部「丟雞蛋」有罪 法官：言論自由不可無限上綱

民眾黨去年號召至民進黨中央黨部前舉行活動，參與活動的李姓男子上傳自己闖入民進黨黨部扔雞蛋的影片，警方查出李與友人洪姓男子涉案，檢方起訴；台北地院審理，依侵入建築物罪將李、洪各判拘役50日、40日，得易科罰金。可上訴。

上課鈴響！新竹某國小生走廊奔跑撞擊致開顱 家長求償百萬

新竹林姓低年級學童在教室前中庭遭到高年級王姓學生撞擊，導致林童頭部及身體倒地，林童返家後隔天持續嘔吐及頭痛，就診發現有頭部骨裂及腦出血，並接受開顱手術，林童家長向王姓學生和其父母求償百萬，新竹地方法院審酌雙方過失比例後，判決王姓學生與其父母須連帶賠償約28萬。

前男模暴打伯父再刀砍父親 遭依2罪判刑5年6月

曾出演戲劇、出寫真集的前男模隋姓男子，去年在台北市南港區住處攻擊伯父，再持牛刀砍父親頭頸，案經起訴，士林地院昨審結，認其涉犯傷害罪及殺害直系血親尊親屬未遂罪，各判刑8月、5年2月，合併應執行5年6月。

