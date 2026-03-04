檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

據調查，太子集團事件爆發後，辜淑雯旋即指示部屬將旗下名車變賣，其中勞斯萊斯與麥巴赫賣出660萬元；另太子集團亦請託合作夥伴「吳逸先集團」幫忙，支付1800萬現金給「OJBK」虛擬貨幣平台車手王俊國，再由王俊國交付給李添特助李守禮。

起訴指出，辜淑雯與李守禮在檢調搜索前，決定將部分資金交給陳姓律師保管，包括賣車660萬元，以及1800萬中的500萬元，總金額1160萬元。檢方發動第一波搜索時，辜淑雯與李守禮供稱，有部分現金藏在陳姓律師那邊，檢方因此另案偵辦。

涉案陳姓律師今發聲明指出，本人是在114年10月20日中午，經其他律師臨時轉介，當晚與天旭公司辜姓主管諮詢，本人之前與辜女從無認識，轉介律師與辜女均稱天旭公司是正當經營，並非受制裁公司，僅需處理停業解散事宜，本人言明如受司法調查須全力配合，經辜女同意，才同意接受委任。

聲明指出，本人受委任處理停業後，主動於去年10月27日具狀予北檢，向檢察官陳報刻正處理天旭公司停業資遣員工事宜，並請求在檢察官監控下進行停業解散及資產處置；隔天再度具狀，請求檢察官開庭給予陳述機會，但未獲得回應。整個保管過程，款項一直完整保存於保管箱內，從未動用。

聲明強調，處理過程乃善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，故採取高標準主動陳報作為，絕無洗錢，詎料仍因此被認定協助犯罪集團保管資產，對於被起訴甚感無奈。