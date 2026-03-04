快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

據調查，太子集團事件爆發後，辜淑雯旋即指示部屬將旗下名車變賣，其中勞斯萊斯與麥巴赫賣出660萬元；另太子集團亦請託合作夥伴「吳逸先集團」幫忙，支付1800萬現金給「OJBK」虛擬貨幣平台車手王俊國，再由王俊國交付給李添特助李守禮。

起訴指出，辜淑雯與李守禮在檢調搜索前，決定將部分資金交給陳姓律師保管，包括賣車660萬元，以及1800萬中的500萬元，總金額1160萬元。檢方發動第一波搜索時，辜淑雯與李守禮供稱，有部分現金藏在陳姓律師那邊，檢方因此另案偵辦。

涉案陳姓律師今發聲明指出，本人是在114年10月20日中午，經其他律師臨時轉介，當晚與天旭公司辜姓主管諮詢，本人之前與辜女從無認識，轉介律師與辜女均稱天旭公司是正當經營，並非受制裁公司，僅需處理停業解散事宜，本人言明如受司法調查須全力配合，經辜女同意，才同意接受委任。

聲明指出，本人受委任處理停業後，主動於去年10月27日具狀予北檢，向檢察官陳報刻正處理天旭公司停業資遣員工事宜，並請求在檢察官監控下進行停業解散及資產處置；隔天再度具狀，請求檢察官開庭給予陳述機會，但未獲得回應。整個保管過程，款項一直完整保存於保管箱內，從未動用。

聲明強調，處理過程乃善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，故採取高標準主動陳報作為，絕無洗錢，詎料仍因此被認定協助犯罪集團保管資產，對於被起訴甚感無奈。

太子集團陸籍高層李添特助李守禮（右），曾交付鉅額現金給律師保管。圖／報系資料照
太子集團陸籍高層李添特助李守禮（右），曾交付鉅額現金給律師保管。圖／報系資料照

虛擬貨幣 檢察官 律師 太子集團

延伸閱讀

帛琉洗錢…吳逸先線上博弈集團 8年洗錢4億餘元

尼爾公司替太子集團規劃洗錢 管理紙上公司、OBU帳戶洗錢

太子集團洗錢107億 王昱棠、辜淑雯9人下午開接押庭

北檢偵結太子集團洗錢案 陳志砸重金買「和平大苑」豪宅手法曝

相關新聞

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

康園餐廳飲酒後失控闖立法院中興大樓 33歲準律師涉妨害公務送辦

33歲儲姓男子昨天下午酒後闖入立法院中興大樓地下一樓會客室，因情緒失控與駐守的保六總隊員警發生口角後推擠，過程中揮手襲警，警方見狀立刻壓制上銬管束，並通報轄區派出所帶走。儲男酒醒後坦言「喝斷片，全忘了」，警詢後被依妨害公務罪嫌移送法辦。

父親被砍297刀成一團爛肉...只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年拿刀狂刺顏297刀，檢方依殺人罪起訴。陳認罪、主張自首，台北地院國民法官庭判他19年徒刑。檢察官和陳皆上訴，台灣高等法院今辯結，顏的兒女批陳毫無悔意，從小父親教他們要正直、搭公車記得要投錢，卻被陳剁成一團爛肉，還被描述成放高利貸，請求判陳無期徒刑。

詐團車手獲法官開恩判緩刑 圖書館服勞役竟偷拍婦人如廁

22歲戴姓男子涉入詐騙案被判刑6月，他獲緩刑，但法官要他服120小時義務勞務回饋社會，結果卻在大寮圖書館工作時潛入女廁偷拍，警方清查他至少偷拍3人，不僅緩刑被撤銷，直接入監執行，偷拍另判刑4月，得易科罰金。

帛琉洗錢…吳逸先線上博弈集團 8年洗錢4億餘元

台北地檢署偵辦太子集團案，追查柬埔寨籍吳逸先設立與太子集團性質相同的跨國犯罪集團，更搭橋介紹太子集團認識台灣在地的水房，吳逸先集團涉洗錢流入台灣，時間長達8年，合計4億1875萬餘元。

尼爾公司替太子集團規劃洗錢 管理紙上公司、OBU帳戶洗錢

太子集團（Prince Group）在台洗錢案今偵結，台北地檢署查出尼爾公司總經理王昱棠涉協助集團在台規劃洗錢，除了找秘書公司配合成立ＯＢＵ帳戶洗錢，也透過VAST等境外紙上公司以OBU帳戶洗錢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。