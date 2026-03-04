詐團車手獲法官開恩判緩刑 圖書館服勞役竟偷拍婦人如廁

22歲戴姓男子涉入詐騙案被判刑6月，他獲緩刑，但法官要他服120小時義務勞務回饋社會，結果卻在大寮圖書館工作時潛入女廁偷拍，警方清查他至少偷拍3人，不僅緩刑被撤銷，直接入監執行，偷拍另判刑4月，得易科罰金。

判決指出，擔任詐騙集團車手的戴男，2023年3月前往台中取款，結果被警方逮到，台東地院審理時，戴男辯稱他是誤中求職詐騙，法官考量他年紀輕，初犯又沒有前科，因此依洗錢罪判刑6月，得易科罰金、併科罰金6萬元，另宣告緩刑2年，須提供120小時義務勞務，並接受法治教育2場次。

去年7月，戴姓男子到高雄大寮圖書館服勞役時，竟在女廁門口貼上「不通暫停使用」紙條，隨後躲進該間廁所內，趁一旁有女子如廁時，將手機伸入隔壁廁所偷拍。

當時一名婦人警覺發現報警，警方到場時戴男下跪認錯，卻當場掙脫規避查察，警方前往其住宅將他逮捕，經查有3名被害女子，其中2人為大學生，訊後依法送辦。

戴男緩刑期間服勞役還偷拍，移送法辦後緩刑資格也被撤銷，直接入監執行，偷拍部分高雄地院則審酌他認罪，但仍未與受害的3女和解或賠償損害，依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑4月，得易科罰金。