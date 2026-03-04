帛琉洗錢…吳逸先線上博弈集團 8年洗錢4億餘元

台北地檢署偵辦太子集團案，追查柬埔寨籍吳逸先設立與太子集團性質相同的跨國犯罪集團，更搭橋介紹太子集團認識台灣在地的水房，吳逸先集團涉洗錢流入台灣，時間長達8年，合計4億1875萬餘元。

起訴指出，柬埔寨籍的吳逸先與太子集團都是大陸人在柬埔寨、大陸地區從事非法線上賭博事業，吳逸先2017年在台灣設立睿莊公司，從事非法線上賭博，2019年間吳逸先將柬埔寨的賭博水房成員移至帛琉。

檢方查出，校級軍官退伍的石濱芳轉當台商，赴帛琉發展水上旅遊業，吳逸先找上石濱芳買下石在帛琉經營的愛萊森林渡假村，但沒有完全買斷，石涉協助相關業務。

檢方追查，吳逸先集團賭博犯罪的虛擬資產，以現金方式進入台灣製造金流斷點，且派出特助許晉碩、王俊國等人，向涂誠文的「睿森銀樓」等多個在台水房領取大量現金，購買不動產、名車、及支付集團支出；胞姊吳宜家、吳柏毅擔任資產名義持有人，且管理吳逸先在台資產。

檢方查出，吳逸先自2024年初起，指示特助王俊國擔任由太子集團管理「OJBK錢包」平台的取款車手，至陳韋志經營的地下水房領取現金後，交付予太子集團指定者，製造金流斷點。檢方統計，吳逸先集團從2017年至2025年洗錢流入台灣，合計4億1875萬餘元。