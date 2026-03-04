快訊

尼爾公司替太子集團規劃洗錢 管理紙上公司、OBU帳戶洗錢

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

太子集團（Prince Group）在台洗錢案今偵結，台北地檢署查出尼爾公司總經理王昱棠涉協助集團在台規劃洗錢，除了找秘書公司配合成立ＯＢＵ帳戶洗錢，也透過VAST等境外紙上公司以OBU帳戶洗錢。

檢方起訴，王昱棠（求刑）從2021年間起，依陳志、陳秀玲指示成立尼爾公司，負責管理太子集團實質控制的境外紙上公司，為太子集團設立在台公司，實質業務就是替太子集團規劃洗錢金流，包含「印尼水房」等多國水房。

檢方查出，王昱棠依集團指示，陸續取得設立於馬紹爾群島、塞席爾群島等地的VAST等4家境外紙上公司，並用國內金融機構開立OBU（國際金融業務分行）帳戶，交給財務主管鄭巧枚等人管理。

檢方認定，太子集團自海外匯入尼爾公司、台灣太子公司及和平大苑8家公司，王昱棠涉依陳秀玲指示將這些外匯款項佯裝成借貸、租賃提供資訊服務等不實名目，匯入我國或轉匯太子集團於英國曼島、日本、泰國等地公司。鄭巧枚、林揚茂、林英傑、賴榮駿等集團成員，涉製作不實合約書，向金融機構申報查外匯結匯。

尼爾公司、VAST公司登記負責人林揚茂，實則是尼爾的業務主管，協助造假借貸合約、租賃合約，開立VAST公司銀行帳戶給尼爾公司使用，鄭巧枚以財務會計專業替犯罪集團出謀劃策，2人均求刑10年併科罰金2000萬元。

專案小組查出，王昱棠涉嫌找來的學同學匯致公司盧冠安合作，作為太子集團的秘書公司，協助利用ＯＢＵ帳戶洗錢，將不法產匯款來台。盧冠安部分另案偵辦中。

北檢查出，太子集團非法洗錢金額高達107億元9076萬5905.37元，太子集團經由外匯匯入台灣16家公司帳戶，計97億1650萬餘元；太子集團經由OJBK等地下匯兌方式洗入台灣，合計6億2,992萬餘元；吳逸先集團從2017年至2025年洗錢流入台灣，合計4億1875萬餘元。

尼爾創新負責人林揚茂（中）、財務主管鄭巧枚等2人遭依洗錢等罪起訴，均求刑10年併科罰金2000萬元。圖／聯合報系資料照
尼爾創新負責人林揚茂（中）、財務主管鄭巧枚等2人遭依洗錢等罪起訴，均求刑10年併科罰金2000萬元。圖／聯合報系資料照

洗錢 太子集團

相關新聞

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

父親被砍297刀成一團爛肉...只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年拿刀狂刺顏297刀，檢方依殺人罪起訴。陳認罪、主張自首，台北地院國民法官庭判他19年徒刑。檢察官和陳皆上訴，台灣高等法院今辯結，顏的兒女批陳毫無悔意，從小父親教他們要正直、搭公車記得要投錢，卻被陳剁成一團爛肉，還被描述成放高利貸，請求判陳無期徒刑。

詐團車手獲法官開恩判緩刑 圖書館服勞役竟偷拍婦人如廁

22歲戴姓男子涉入詐騙案被判刑6月，他獲緩刑，但法官要他服120小時義務勞務回饋社會，結果卻在大寮圖書館工作時潛入女廁偷拍，警方清查他至少偷拍3人，不僅緩刑被撤銷，直接入監執行，偷拍另判刑4月，得易科罰金。

帛琉洗錢…吳逸先線上博弈集團 8年洗錢4億餘元

台北地檢署偵辦太子集團案，追查柬埔寨籍吳逸先設立與太子集團性質相同的跨國犯罪集團，更搭橋介紹太子集團認識台灣在地的水房，吳逸先集團涉洗錢流入台灣，時間長達8年，合計4億1875萬餘元。

尼爾公司替太子集團規劃洗錢 管理紙上公司、OBU帳戶洗錢

太子集團（Prince Group）在台洗錢案今偵結，台北地檢署查出尼爾公司總經理王昱棠涉協助集團在台規劃洗錢，除了找秘書公司配合成立ＯＢＵ帳戶洗錢，也透過VAST等境外紙上公司以OBU帳戶洗錢。

法官判情婦坐牢！秘戀警局副分局長10年勒索400萬 她慘了

基隆市警察局第一分局前副分局長劉舜賢與張姓女子婚外情，不倫戀反目後，張女要脅劉簽400萬元本票，否則將2人關係公告天下並爆料劉兼差經營早午餐店，劉提告恐嚇取財；台北地院審理，法官採劉的說法，判張女有期徒刑8月。可上訴。

