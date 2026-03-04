快訊

法官判情婦坐牢！秘戀警局副分局長10年勒索400萬 她慘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

基隆市警察局第一分局前副分局長劉舜賢與張姓女子婚外情，不倫戀反目後，張女要脅劉簽400萬元本票，否則將2人關係公告天下並爆料劉兼差經營早午餐店，劉提告恐嚇取財；台北地院審理，法官採劉的說法，判張女有期徒刑8月。可上訴。

這場持續10年的秘戀東窗事發後，劉受議處、調職，懲戒法院判劉休職1年確定，張女被起訴，劉對張女提刑事附帶民事求償訴訟，移給民事法庭審理。

張女與劉共同經營早午餐店，雙方簽約張女退夥可取得250萬元及1輛汽車，張女退夥後，劉遲不履行，張女2023年12月29日、30日以手機傳送「3張本票明天給我寫好」、「車明天給我用好」、「3月前沒過戶我放火」、「我拿給你分局長看」給劉，劉簽本票。

後來，張女想再多取得本票，託詞先前的本票有瑕疵，2024年1月31日再傳送「最後一次請珍惜你的一切」、「我要去大安囉」、「我傳網路好了」、「那就公告天下」、「我傳FB、谷狗」給劉，劉怕婚外情、違規兼差的事公諸於世，在辦公室簽立4張各100萬元本票給張女，劉之後提告，張女被訴。

張女否認恐嚇取財，辯稱和劉在一起10年，常和劉一邊吵架、一邊和好，請劉簽本票是要維護自己的權益，因為劉準備退休要開店，請她幫忙顧店，而劉說好會給她薪水，但答應了又敷衍，她未使劉生畏怖心。

劉舜賢稱，他與張女合作經營的早午餐店，他出資超過650萬元，因害怕張女去大安分局向長官或媒體爆料，所以看到訊息馬上開新的本票給張女等，法官認劉的證述合理，判決張女有罪。

判決指出，劉舜賢具公務員身分，張女以檢舉劉違法兼職及發生婚外情、向媒體曝光、訴諸輿論手段逼劉簽100萬元本票4張，對劉造成財物損失，考量她否認犯行、未與劉和解、未彌補劉損害，再參酌犯罪動機等，判張女有期徒刑8月，刑度如維持確定須坐牢。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

