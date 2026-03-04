快訊

太子集團洗錢107億 王昱棠、辜淑雯9人下午開接押庭

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯9名被告偵查中羈押移審，台北地院完成分案，預計下午3時30分召開羈押庭。

檢方2025年11月4日首度搜索迄今，共羈押9人，包含台灣太子不動產、天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志心腹李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、水房要角陳韋志。

9名被告今天起訴同步移審法院，台北地院上午已完成分案，為爭取時效，目前排定2個法庭進行接押程序，9人是否繼續羈押？最快晚間才會有結果出爐。

檢方查出，以陳志為首的太子集團為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，以賺取更多犯罪所得，並將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，自2016年起於我國境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用。

太子集團以實質掌控在18個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控的境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。

起訴資料指出，另為使集團以虛擬資產形式存在的犯罪所得流入我國，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，集團利用自行開發之OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買名車、精品等物。

偵查中檢方查扣「和平大苑」共24筆不動產、「馬王」Ferrari Laferrari33輛豪車、名牌包、鞋、雪茄，已變價共4億3832萬5660元入庫。

太子集團創辦人陳志在台洗錢高達107億元，今被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝
太子集團創辦人陳志在台洗錢高達107億元，今被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝

天旭國際人資長辜淑雯（左）。圖／本報資料照片
天旭國際人資長辜淑雯（左）。圖／本報資料照片

台灣太子公司、天旭公司負責人王昱棠（中）。圖／本報資料照片
台灣太子公司、天旭公司負責人王昱棠（中）。圖／本報資料照片

太子集團洗錢107億 王昱棠、辜淑雯9人下午開接押庭

