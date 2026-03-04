快訊

交出2帳戶淪詐團金流樞紐 男子遭嘉義地院重判2年8月引關注

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

僅因交付金融帳戶資料，竟換來2年8月徒刑。嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣提起公訴、檢察官吳咨泓蒞庭的詐欺幫助案件，去年經嘉檢偵結起訴，日前嘉義地院審理認定，39歲陳姓男子明知帳戶可能淪為詐騙集團收款、洗錢工具，仍提供彰化銀行及竹崎地區農會帳戶資料，助長詐團行騙，依幫助加重詐欺及幫助洗錢等罪，分判有期徒刑2年4月、7月，定應執行2年8月。此類單純交付帳戶案件判刑如此之重，實屬少見。

起訴指出，39歲陳姓男子去年7、8月間，分別將彰化商業銀行帳戶網銀帳號密碼，以及竹崎地區農會帳戶提款卡與密碼，透過LINE與「交貨便」寄送方式交付詐騙集團成員使用。詐團隨即以假投資、假客服等話術，在網路與社群平台散布訊息行騙。

包括蘇姓、陳姓男子及林姓、陳姓等4男女，誤信投資群組與虛假公司名義，將90萬元至320萬元不等款項匯入彰銀帳戶，金額合計逾千萬元，旋即遭轉匯他人頭帳戶隱匿金流；另2名李姓男子因假買家與假客服詐術，分別匯入2萬餘元及近10萬元至農會帳戶，款項同樣被迅速提領一空。

陳男到案雖坦承提供帳戶，但辯稱係透過抖音認識對方，對方聲稱可協助辦理貸款、美化金流，因債務壓力才交付資料，不知將被用於詐騙。惟檢方查出，他過去已有提供帳戶違反洗錢防制法遭判刑前科，主觀上顯可預見帳戶恐淪為犯罪工具，仍基於不確定故意為之。

法院審酌，詐團以3人以上分工，透過網際網路對公眾散布投資訊息行騙，屬刑法加重詐欺情節；洗錢部分則適用修正後較有利之洗錢防制法規定。2次交付帳戶行為犯意各別，分論併罰，並依幫助犯減輕其刑後，仍量處2年8月徒刑。法界人士指出，近年司法實務對「人頭帳戶」提供者態度轉趨嚴格，尤其在被害金額龐大、且行為人具相關前科情形下，量刑明顯提高。本案刑度之重，也對抱持僥倖心態出借帳戶者，投下震撼彈。

交出2帳戶淪詐團金流樞紐，陳姓男子遭嘉義地院重判2年8月，圖為嘉義地院。圖／聯合報資料照片
洗錢 詐團

凱基金控孫公司前副理涉侵入公司帳戶盜領3億 新北檢起訴求處7年以上重刑

