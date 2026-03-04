洗錢防制法修法推手、主任檢察官林彥均率隊破獲太子集團案

太子集團涉跨國詐騙、洗錢，美國去年10月起訴首腦陳志等人。台北地檢署主動分案偵辦集團在台洗錢，曾負責推動洗錢防制法修法的重大刑案專組主任檢察官林彥均，率領檢察官謝仁豪、檢察官陳怡君共同指揮偵辦，歷經140天偵查今偵結，依洗錢防制法、組織犯罪、賭博等罪嫌，起訴陳志等62人、13家公司，其中陳志等14人具體求刑6年至20年不等徒刑。

太子集團案偵辦團隊是重大刑案專組，也是財稅專組，辦案風格穩健，掃黑、打詐樣樣專精，偵查140天，除了扣押豪宅、豪車、變價拍賣，也抽絲剝繭執行8波專案，查出太子集團犯罪結構。台北地檢署主任檢察官林彥均司法訓練所（現為司法官學院）第47期結業，素有「北檢之花」美譽，近年致力於洗錢防制法修法工作，2021年及2022年曾擔任法務部調辦事主任檢察官，負責推動「洗錢防制法」修正，因應犯罪手法強化我國法治，其專業能力備受肯定。

其中，洗錢防制法修正後大幅拉高刑責，太子集團的犯罪態樣也適用；偵辦團隊同步回饋太子集團案實務上的執法經驗給法務部及台灣高等檢察署，相關單位將通盤檢討法制面、執法面精進打詐作為，我國也將在2030年接受APG亞太防治洗錢組織第四輪相互評鑑。

檢察官謝仁豪司法官62期積極辦案、細膩穩健，曾偵辦「黑道學霸」竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰涉指揮手下暴力討債案，被告以車禍賠償金逼被害人簽立1千萬餘元本票，檢警破獲當鋪據點時，還查獲「喪屍煙彈」依托咪酯的分裝工廠，全案依組織犯罪防制條例等罪嫌起訴林與幫眾等10人。

謝仁豪去年也偵辦網紅「仙塔律師」李宜諪涉洗錢、洩密案，李利用陪偵機會，替靈骨塔詐團成員吳姓女子轉達要求賣掉金飾、豪車，檢察官起訴具體求刑1年；李日前改變訴訟策略，認罪且撤回聲請證據調查。

檢察官陳怡君司法官第56期，辦案風格犀利、認真競業，曾偵辦媒體大亨宏將傳媒負責人林逢春等人涉虛開發票逃漏稅1.9億元，被告承諾分期還稅及製作7支預防犯罪宣導影片，依稅捐稽徵法等給予緩起訴處分。

陳怡君2024年也曾偵辦太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子「乾峰」洪乾峰、太陽聯盟尊陽會會長陳榮陞等人涉持8把制式長短槍案，依槍砲彈藥刀械管制條例起訴洪等5人。

北檢偵辦太子集團案，今偵查終結，合計起訴62名被告（在押 9 人）及13家公司，偵查中扣押財產價值合計逾新台幣55億元，非法洗錢金額高達107億餘元，圖為參與偵辦的北檢團隊。記者蕭雅娟／攝影

太子集團案的辦案團隊主任檢察官林彥均（中）、檢察官謝仁豪（左）、檢察官陳

怡君（右）歷經140天偵查，積極指揮8波搜索約談專案，強力打詐。記者蕭雅娟／攝影