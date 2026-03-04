快訊

LINE免費貼圖4款！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

聽新聞
0:00 / 0:00

洗錢防制法修法推手、主任檢察官林彥均率隊破獲太子集團案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

太子集團涉跨國詐騙、洗錢，美國去年10月起訴首腦陳志等人。台北地檢署主動分案偵辦集團在台洗錢，曾負責推動洗錢防制法修法的重大刑案專組主任檢察官林彥均，率領檢察官謝仁豪、檢察官陳怡君共同指揮偵辦，歷經140天偵查今偵結，依洗錢防制法、組織犯罪、賭博等罪嫌，起訴陳志等62人、13家公司，其中陳志等14人具體求刑6年至20年不等徒刑。

太子集團案偵辦團隊是重大刑案專組，也是財稅專組，辦案風格穩健，掃黑、打詐樣樣專精，偵查140天，除了扣押豪宅、豪車、變價拍賣，也抽絲剝繭執行8波專案，查出太子集團犯罪結構。台北地檢署主任檢察官林彥均司法訓練所（現為司法官學院）第47期結業，素有「北檢之花」美譽，近年致力於洗錢防制法修法工作，2021年及2022年曾擔任法務部調辦事主任檢察官，負責推動「洗錢防制法」修正，因應犯罪手法強化我國法治，其專業能力備受肯定。

其中，洗錢防制法修正後大幅拉高刑責，太子集團的犯罪態樣也適用；偵辦團隊同步回饋太子集團案實務上的執法經驗給法務部及台灣高等檢察署，相關單位將通盤檢討法制面、執法面精進打詐作為，我國也將在2030年接受APG亞太防治洗錢組織第四輪相互評鑑。

檢察官謝仁豪司法官62期積極辦案、細膩穩健，曾偵辦「黑道學霸」竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰涉指揮手下暴力討債案，被告以車禍賠償金逼被害人簽立1千萬餘元本票，檢警破獲當鋪據點時，還查獲「喪屍煙彈」依托咪酯的分裝工廠，全案依組織犯罪防制條例等罪嫌起訴林與幫眾等10人。

謝仁豪去年也偵辦網紅「仙塔律師」李宜諪涉洗錢、洩密案，李利用陪偵機會，替靈骨塔詐團成員吳姓女子轉達要求賣掉金飾、豪車，檢察官起訴具體求刑1年；李日前改變訴訟策略，認罪且撤回聲請證據調查。

檢察官陳怡君司法官第56期，辦案風格犀利、認真競業，曾偵辦媒體大亨宏將傳媒負責人林逢春等人涉虛開發票逃漏稅1.9億元，被告承諾分期還稅及製作7支預防犯罪宣導影片，依稅捐稽徵法等給予緩起訴處分。

陳怡君2024年也曾偵辦太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子「乾峰」洪乾峰、太陽聯盟尊陽會會長陳榮陞等人涉持8把制式長短槍案，依槍砲彈藥刀械管制條例起訴洪等5人。

北檢偵辦太子集團案，今偵查終結，合計起訴62名被告（在押 9 人）及13家公司，偵查中扣押財產價值合計逾新台幣55億元，非法洗錢金額高達107億餘元，圖為參與偵辦的北檢團隊。記者蕭雅娟／攝影
北檢偵辦太子集團案，今偵查終結，合計起訴62名被告（在押 9 人）及13家公司，偵查中扣押財產價值合計逾新台幣55億元，非法洗錢金額高達107億餘元，圖為參與偵辦的北檢團隊。記者蕭雅娟／攝影

太子集團案的辦案團隊主任檢察官林彥均（中）、檢察官謝仁豪（左）、檢察官陳</p><!--9--><p> 怡君（右）歷經140天偵查，積極指揮8波搜索約談專案，強力打詐。記者蕭雅娟／攝影
太子集團案的辦案團隊主任檢察官林彥均（中）、檢察官謝仁豪（左）、檢察官陳

怡君（右）歷經140天偵查，積極指揮8波搜索約談專案，強力打詐。記者蕭雅娟／攝影

洗錢防制法 檢察官 陳怡君 太子集團

延伸閱讀

太子集團非法洗錢107億 首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

指控濫權 柯文哲請求移送3檢懲戒

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

太子集團案查扣豪車拍賣 24輛拍逾4億元

相關新聞

父親被砍297刀成一團爛肉...只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年拿刀狂刺顏297刀，檢方依殺人罪起訴。陳認罪、主張自首，台北地院國民法官庭判他19年徒刑。檢察官和陳皆上訴，台灣高等法院今辯結，顏的兒女批陳毫無悔意，從小父親教他們要正直、搭公車記得要投錢，卻被陳剁成一團爛肉，還被描述成放高利貸，請求判陳無期徒刑。

尼爾公司替太子集團規劃洗錢 管理紙上公司、OBU帳戶洗錢

太子集團（Prince Group）在台洗錢案今偵結，台北地檢署查出尼爾公司總經理王昱棠涉協助集團在台規劃洗錢，除了找秘書公司配合成立ＯＢＵ帳戶洗錢，也透過VAST等境外紙上公司以OBU帳戶洗錢。

法官判情婦坐牢！秘戀警局副分局長10年勒索400萬 她慘了

基隆市警察局第一分局前副分局長劉舜賢與張姓女子婚外情，不倫戀反目後，張女要脅劉簽400萬元本票，否則將2人關係公告天下並爆料劉兼差經營早午餐店，劉提告恐嚇取財；台北地院審理，法官採劉的說法，判張女有期徒刑8月。可上訴。

太子集團洗錢107億 王昱棠、辜淑雯9人下午開接押庭

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯9名被告偵查中羈押移審，台北地院完成分案，預計下午3時30分召開羈押庭。

交出2帳戶淪詐團金流樞紐 男子遭嘉義地院重判2年8月引關注

僅因交付金融帳戶資料，竟換來2年8月徒刑。嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣提起公訴、檢察官吳咨泓蒞庭的詐欺幫助案件，去年經嘉檢偵結起訴，日前嘉義地院審理認定，39歲陳姓男子明知帳戶可能淪為詐騙集團收款、洗錢工具，仍提供彰化銀行及竹崎地區農會帳戶資料，助長詐團行騙，依幫助加重詐欺及幫助洗錢等罪，分判有期徒刑2年4月、7月，定應執行2年8月。此類單純交付帳戶案件判刑如此之重，實屬少見。

洗錢防制法修法推手、主任檢察官林彥均率隊破獲太子集團案

太子集團涉跨國詐騙、洗錢，美國去年10月起訴首腦陳志等人。台北地檢署主動分案偵辦集團在台洗錢，曾負責推動洗錢防制法修法的重大刑案專組主任檢察官林彥均，率領檢察官謝仁豪、檢察官陳怡君共同指揮偵辦，歷經140天偵查今偵結，依洗錢防制法、組織犯罪、賭博等罪嫌，起訴陳志等62人、13家公司，其中陳志等13人具體求刑7年至20年不等徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。