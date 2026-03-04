快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，台北地檢署歷經140天偵查，，追出集團非法洗錢金額高達107億元，偵查中扣押動產、不動產總值逾55億元，全案依洗錢防制法、組織犯罪防治條例、賭博罪嫌罪嫌起訴首腦陳志等62人及13家公司，其中陳志求刑法定最高刑度，心腹李添求刑20年，陳秀玲（逃亡）求刑18年。

北檢今偵結，起訴首腦陳志等62人及13家公司，陳志求刑法定最高刑度（每一罪最高刑度），李添數罪併罰求刑20年，陳秀玲求刑18年，張綱耀求刑12年，天旭公司負責人王昱棠求刑15年、天旭人資長辜淑雯求刑16年；24名工程師涉賭博罪嫌；Cigar Vie雪茄館陳韋翔獲不起訴處分；天旭登記負責人、新加坡籍楊星發及大陸籍郭博君、馬來西亞籍CHOW WING SOON等3人通緝中。

太子集團首腦、董事長陳志涉在柬埔寨設立詐騙園區，拘禁勞工逼迫從事「殺豬盤」加密貨幣投資詐騙，全球數千人受騙，集團非法獲利高達數十億美元，美國聯邦檢察官依電信詐欺、洗錢等罪起訴、通緝。陳志今年1月落網遭柬埔寨遣送至中國大陸。

檢方追查，陳志因新加坡友人張剛耀涉「黑吃黑」捲走集團9億元，將在台事業交由幹部王昱棠控管，且指派陸籍心腹李添來台視察督導，集團設立台灣太子、天旭、尼爾、聯凡等多家公司，透過旗下空殼公司將母公司贓款洗進台灣，購買和平大苑豪宅、頂級超跑、遊艇等，及涉以線上博弈網站洗錢。

檢方也查出，美方列為制裁名單的國人黃婕、施亭宇、王蕾絢疑替太子集團在帛琉管理事業，為幕僚幹部；太子集團透過台商石濱芳購買帛琉愛萊森林渡假村，作為洗錢犯罪據點。

北檢去年11月4日起首度搜索，約談數十名集團相關公司的幹部、員工等人，累計羈押人數多達9人，天旭負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志心腹李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、水房要角陳韋志等人今偵結起訴，移審法院。

台灣太子公司、天旭公司負責人王昱棠（中）。圖／本報資料照片
台北地檢署偵辦以陳志為首的「太子集團」，扣押拍賣共計33輛豪車，法務部長鄭銘謙（中）等人關心拍賣情況，並宣誓打詐決心。記者胡經周／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，變價拍賣超跑界的「四大神獸」，其中法拉利「馬王」以1億3500萬拍定。記者胡經周／攝影
太子集團陳志被押解回國，身上穿著繡有「東看」的藍色囚服，顯示被關押在北京東城區看守所。圖／截自央視新聞
太子集團非法洗錢107億 首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

