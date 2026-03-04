快訊

太子集團跨國詐騙洗錢案 北檢今天偵結起訴被告逾百人

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，因天旭公司人資長辜淑雯等9人羈押期將屆滿，檢方歷經140天偵辦，扣押「和平大苑」11戶豪宅、變價拍賣「四大神獸」頂級超跑後，今天依洗錢防制法、賭博等罪起訴辜淑雯、台灣太子公司負責人王昱棠等人，全案被告逾百人。

全案緣起於美英兩國去年聯手制裁太子集團，美國聯邦檢察官於去年10月8日依詐欺、洗錢等罪集團首腦陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室也將該集團在台9家公司，以及黃婕、施亭宇、王蕾絢3名台籍女子列制裁名單。

北檢去年11月4日展開偵查，期間共發動8波搜索，聲請扣押豪宅、豪車及銀行帳戶逾45億元，其中24輛豪車前天變價拍賣，價值達4億餘元，其中法拉利LaFerrari「馬王」，最終以1億3500萬拍出，創下司法拍賣史上車輛最高成交紀錄；至於「山豬王」Bugatti則以流標收場，檢方起訴後未來由法院負責變價拍賣。

9名在押被告包括辜淑雯、王昱棠、太子集團「二把手」李添特助李守禮、管理超跑者邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、洗錢水房要角陳韋志，今天將移審法院，由法官裁定是否續押。

陳志因涉跨國電詐與洗錢，先前已落網被遣送大陸，顯示太子集團國已崩盤，該集團在台犯罪版圖包括洗錢、經營線上博弈、建立虛擬貨幣水房提現、組織犯罪等，利用購買豪宅、遊艇、超跑、精品與高檔雪茄手法，將詐騙黑錢漂白。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，前天變價拍賣超跑界的「四大神獸」，其中法拉利「馬王」以1億3500萬拍定。記者胡經周／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，前天變價拍賣超跑界的「四大神獸」，其中法拉利「馬王」以1億3500萬拍定。記者胡經周／攝影

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，羈押在台最高階幹部王昱棠。圖／報系資料照
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，羈押在台最高階幹部王昱棠。圖／報系資料照

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，台北地檢署歷經140天偵查，，追出集團非法洗錢金額高達107億元，偵查中扣押動產、不動產總值逾55億元，全案依洗錢防制法、組織犯罪防治條例、賭博罪嫌罪嫌起訴首腦陳志等62人及13家公司，其中陳志求刑法定最高刑度，心腹李添求刑20年，陳秀玲（逃亡）求刑18年。

