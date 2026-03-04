聽新聞
0:00 / 0:00
太子集團跨國詐騙洗錢案 北檢今天偵結起訴被告逾百人
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，因天旭公司人資長辜淑雯等9人羈押期將屆滿，檢方歷經140天偵辦，扣押「和平大苑」11戶豪宅、變價拍賣「四大神獸」頂級超跑後，今天依洗錢防制法、賭博等罪起訴辜淑雯、台灣太子公司負責人王昱棠等人，全案被告逾百人。
全案緣起於美英兩國去年聯手制裁太子集團，美國聯邦檢察官於去年10月8日依詐欺、洗錢等罪集團首腦陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室也將該集團在台9家公司，以及黃婕、施亭宇、王蕾絢3名台籍女子列制裁名單。
北檢去年11月4日展開偵查，期間共發動8波搜索，聲請扣押豪宅、豪車及銀行帳戶逾45億元，其中24輛豪車前天變價拍賣，價值達4億餘元，其中法拉利LaFerrari「馬王」，最終以1億3500萬拍出，創下司法拍賣史上車輛最高成交紀錄；至於「山豬王」Bugatti則以流標收場，檢方起訴後未來由法院負責變價拍賣。
9名在押被告包括辜淑雯、王昱棠、太子集團「二把手」李添特助李守禮、管理超跑者邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、洗錢水房要角陳韋志，今天將移審法院，由法官裁定是否續押。
陳志因涉跨國電詐與洗錢，先前已落網被遣送大陸，顯示太子集團國已崩盤，該集團在台犯罪版圖包括洗錢、經營線上博弈、建立虛擬貨幣水房提現、組織犯罪等，利用購買豪宅、遊艇、超跑、精品與高檔雪茄手法，將詐騙黑錢漂白。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。