示範帶案 黃國昌：司改淪世紀笑話

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

民眾黨主席黃國昌立委任內於立法院質詢時，播放疑似京華城案偵訊「示範帶」，遭告發涉<a href='/search/tagging/2/偽造文書' rel='偽造文書' data-rel='/2/135375' class='tag'><strong>偽造文書</strong></a>罪嫌，台北地檢署昨以被告身分傳喚黃國昌，支持者到場聲援。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌立委任內於立法院質詢時，播放疑似京華城案偵訊「示範帶」，遭告發涉偽造文書罪嫌，台北地檢署昨以被告身分傳喚黃國昌，支持者到場聲援。記者潘俊宏／攝影

民眾黨主席黃國昌去年在立院質詢法務部鄭銘謙，播放一段示範帶，遭告發偽造文書，另被民進黨前立委賴勁麟控告妨害名譽；黃昨因兩案至台北地檢署應訊，痛批民進黨過去倡議的司法改革徹底淪為一場世紀大笑話，他不會畏懼司法追殺。檢方訊後請回。

全案源於，民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，黃國昌去年六月在立院質詢鄭銘謙檢察官可否不正訊問，播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊錄音檔「示範帶」。黃國昌昨出庭前表示，收到偽造文書案傳票心裡面充滿遺憾和悲傷。

他說，檢察官代表國家行使職權不可違法濫權，更不可違反刑事訴訟法、檢察官倫理守則相關規範，以威脅、恐嚇、辱罵等不當方式偵訊被告或相關證人。過去司法改革活動，顧立雄等人都曾主張「公開偵訊光碟有何不可」要讓陽光照進法庭。

他指出，播放一段示範帶給部長聽，後續法務部檢察司發新聞稿片面指責他違法，民進黨立委王義川接續發動政治攻擊，告發偽造文書。柯文哲被司法迫害，偵查不公開變成「偵查亂公開」，他心中非常坦蕩，更不會畏懼民進黨的司法追殺。民進黨過去說司法不應該成為追殺政治上競爭對手的武器，如今徹底淪為「一場世紀大笑話」，民進黨掌權後運用司法當武器，運用得真是淋漓盡致。

黃國昌說，被控刑法偽造私文書、偽造公文書，兩者是互斥概念，根本典型亂槍打鳥、羅織入罪，或告發人不懂法律「連基本識字能力都有問題」，他什麼時候僭稱哪一個公務員的身分來製作文書？這在刑法分則理論中，根本構成要件不該當。

庭後黃再表示，前立委賴勁麟告他妨害名譽，批賴濫行提告「非常可恥」，指此案是他在柯文哲競選總統總部開記者會，討伐民進黨綠能貪腐集團對台灣的傷害。他對檢察官說，記者會全程網路直播，迄今都能找到，他會為他說的每句話負責。

