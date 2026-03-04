聽新聞
起訴書8百頁 柯文哲：綠大老指編故事

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

台北地方法院審理京華城案，預定三月廿六日一審宣判。台北市前市長柯文哲昨天接受網路節目專訪說，此時毋需預設判決結果，到時候平常心看待就好，「有罪就有罪，沒罪就沒罪」，同時也透露有民進黨大老為他抱屈「有罪證據拿出來就好，就是沒有證據，所以要編故事。」

據了解，柯文哲口中的民進黨大老，就是台灣日本關係協會會長謝長廷。民眾黨昨天對此表示「沒有回應」。

柯文哲昨接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，現在放鬆心情就好，因此不用研判結果，「到時候就知道，有罪就有罪，沒罪就沒罪，我真的是連碰都沒碰」。

柯文哲說，台北地方法院第三次裁定羈押，法官直接在裁定書寫「尊重審級制度」，意思就是不要怪他，因為都是上面的意思；台灣的司法危機在於「司法判決沒有社會公信力」，相信絕大多數司法人員兢兢業業、認真做事，「因為老鼠屎，一鍋湯報銷」，整個司法系統被搞垮，令人悲哀。

他提及，近期有民進黨大老為其叫屈，直言有罪證據拿出來就好，起訴書不用寫到八百多頁，「就是沒有證據，所以要編故事」；賴清德總統後來也找該位大老問話，對方同樣質疑整起辦案過程，「最後不歡而散，甚至說要退回相關證書。」

柯文哲說，被關押一年多，目前心情平靜很多，個人苦難都可忍受，但司法是國家最後一道防線，唯一目的就是維持社會公平正義，而台灣司法與政治信任度，確實因為他個人案子降低；絕對不能成為執政黨打壓在野黨的工具。

他說，去年大罷免為何燒起民怨？就是不符合比例原則，國民黨涉嫌偽造文書不對，時任北市黨部主委黃呂錦茹一千萬元交保、必須戴電子腳鐐，很明顯就是不符合比例。

謝長廷 偽造文書 京華城案

凱基金控孫公司前副理涉侵入公司帳戶盜領3億 新北檢起訴求處7年以上重刑

凱基金控旗下中華開發子公司中華開發資本管理顧問前副理葉姵君，涉嫌與假檢警詐騙集團共謀，趁機竊取同事和主管的帳號、密碼及金鑰，侵入公司網銀帳戶盜領3.13億餘元（美金1018萬餘元），新北地檢署今依涉犯組織犯罪條例、刑法背信及違法製作財產權等罪起訴葉女，並求處7年以上重刑。

中國介入我總統大選？涉案台商判無罪 獲刑事補償8萬4千元

本屆總統選舉前，鄭姓台商涉嫌無償招待彰化縣和美鎮里長及其親友等18人到大陸東筦旅遊，出發前指示把民調投票網址傳到群組提醒「投侯柯配的票」，並與員工通訊「統戰辦黃主任請我先訂票」。鄭男被依違反總統副總統選舉罷免法移送偵辦，獲判無罪，彰化地方法院判決准予他請求刑事補償8萬4千元。

法界：柯訴求認知檢方違法辦案

柯文哲涉京華城案一審宣判在即，他昨大陣仗向檢察官評鑑委員會申請評鑑林俊言等人，檢評會如何調查，與柯所涉官司勝負基本無涉。法界人士說，柯的訴求重點是認知檢察官違法辦案，但檢評會為合議制，委員集體認知未必與柯一樣。

指控濫權 柯文哲請求移送3檢懲戒

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，他昨前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的時任台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

示範帶案 黃國昌：司改淪世紀笑話

民眾黨主席黃國昌去年在立院質詢法務部鄭銘謙，播放一段示範帶，遭告發偽造文書，另被民進黨前立委賴勁麟控告妨害名譽；黃昨因兩案至台北地檢署應訊，痛批民進黨過去倡議的司法改革徹底淪為一場世紀大笑話，他不會畏懼司法追殺。檢方訊後請回。

