起訴書8百頁 柯文哲：綠大老指編故事

台北地方法院審理京華城案，預定三月廿六日一審宣判。台北市前市長柯文哲昨天接受網路節目專訪說，此時毋需預設判決結果，到時候平常心看待就好，「有罪就有罪，沒罪就沒罪」，同時也透露有民進黨大老為他抱屈「有罪證據拿出來就好，就是沒有證據，所以要編故事。」

據了解，柯文哲口中的民進黨大老，就是台灣日本關係協會會長謝長廷。民眾黨昨天對此表示「沒有回應」。

柯文哲昨接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，現在放鬆心情就好，因此不用研判結果，「到時候就知道，有罪就有罪，沒罪就沒罪，我真的是連碰都沒碰」。

柯文哲說，台北地方法院第三次裁定羈押，法官直接在裁定書寫「尊重審級制度」，意思就是不要怪他，因為都是上面的意思；台灣的司法危機在於「司法判決沒有社會公信力」，相信絕大多數司法人員兢兢業業、認真做事，「因為老鼠屎，一鍋湯報銷」，整個司法系統被搞垮，令人悲哀。

他提及，近期有民進黨大老為其叫屈，直言有罪證據拿出來就好，起訴書不用寫到八百多頁，「就是沒有證據，所以要編故事」；賴清德總統後來也找該位大老問話，對方同樣質疑整起辦案過程，「最後不歡而散，甚至說要退回相關證書。」

柯文哲說，被關押一年多，目前心情平靜很多，個人苦難都可忍受，但司法是國家最後一道防線，唯一目的就是維持社會公平正義，而台灣司法與政治信任度，確實因為他個人案子降低；絕對不能成為執政黨打壓在野黨的工具。

他說，去年大罷免為何燒起民怨？就是不符合比例原則，國民黨涉嫌偽造文書不對，時任北市黨部主委黃呂錦茹一千萬元交保、必須戴電子腳鐐，很明顯就是不符合比例。