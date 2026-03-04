聽新聞
法界：柯訴求認知檢方違法辦案

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

柯文哲涉京華城案一審宣判在即，他昨大陣仗向檢察官評鑑委員會申請評鑑林俊言等人，檢評會如何調查，與柯所涉官司勝負基本無涉。法界人士說，柯的訴求重點是認知檢察官違法辦案，但檢評會為合議制，委員集體認知未必與柯一樣。

檢評會二○一二年成立，依法官法規定監督檢察官行為，委員由審、檢、辯及社會公正人士共十三人組成，是汰除不適任檢察官的機制之一，處理的首件矚目案件是「馬王政爭」案中最高檢察署前特偵組的辦案行為。

依柯文哲所指控，林俊言威逼彭振聲、邵琇珮認罪，偽造黃景茂筆錄並突襲偵訊沈慶京，全部涉及不正訊問，主要在爭執檢方問案有瑕疵、想攻詰筆錄的證據能力；不過，客觀的事實卻是京華城案已經審結，柯的訴求在庭審中多次主張，相關被告筆錄的證據能力，並沒有被法院否定過。

柯文哲申請評鑑林俊言，屬於當事人權益，檢評會沒有拒收案權力，柯與台北地檢署是訴訟攻防的兩端，立場相左，柯認為向地檢署檢舉林俊言會官官相護，才轉向檢評會投訴，至少有所謂「公正人士」可以期待。

有法界人士說，實質而論，除非有明確證據顯示林俊言辦案違反刑事訴訟法，否則柯的個人認知，不等於檢評會的認知，且違紀不等於違法，柯申請評鑑檢察官在求發聲的目的，不會影響合議庭法官的既成心證。

沈慶京 彭振聲 京華城案

起訴書8百頁 柯文哲：綠大老指編故事

台北地方法院審理京華城案，預定三月廿六日一審宣判。台北市前市長柯文哲昨天接受網路節目專訪說，此時毋需預設判決結果，到時候平常心看待就好，「有罪就有罪，沒罪就沒罪」，同時也透露有民進黨大老為他抱屈「有罪證據拿出來就好，就是沒有證據，所以要編故事。」

指控濫權 柯文哲請求移送3檢懲戒

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，他昨前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的時任台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

示範帶案 黃國昌：司改淪世紀笑話

民眾黨主席黃國昌去年在立院質詢法務部鄭銘謙，播放一段示範帶，遭告發偽造文書，另被民進黨前立委賴勁麟控告妨害名譽；黃昨因兩案至台北地檢署應訊，痛批民進黨過去倡議的司法改革徹底淪為一場世紀大笑話，他不會畏懼司法追殺。檢方訊後請回。

