法界：柯訴求認知檢方違法辦案

柯文哲涉京華城案一審宣判在即，他昨大陣仗向檢察官評鑑委員會申請評鑑林俊言等人，檢評會如何調查，與柯所涉官司勝負基本無涉。法界人士說，柯的訴求重點是認知檢察官違法辦案，但檢評會為合議制，委員集體認知未必與柯一樣。

檢評會二○一二年成立，依法官法規定監督檢察官行為，委員由審、檢、辯及社會公正人士共十三人組成，是汰除不適任檢察官的機制之一，處理的首件矚目案件是「馬王政爭」案中最高檢察署前特偵組的辦案行為。

依柯文哲所指控，林俊言威逼彭振聲、邵琇珮認罪，偽造黃景茂筆錄並突襲偵訊沈慶京，全部涉及不正訊問，主要在爭執檢方問案有瑕疵、想攻詰筆錄的證據能力；不過，客觀的事實卻是京華城案已經審結，柯的訴求在庭審中多次主張，相關被告筆錄的證據能力，並沒有被法院否定過。

柯文哲申請評鑑林俊言，屬於當事人權益，檢評會沒有拒收案權力，柯與台北地檢署是訴訟攻防的兩端，立場相左，柯認為向地檢署檢舉林俊言會官官相護，才轉向檢評會投訴，至少有所謂「公正人士」可以期待。

有法界人士說，實質而論，除非有明確證據顯示林俊言辦案違反刑事訴訟法，否則柯的個人認知，不等於檢評會的認知，且違紀不等於違法，柯申請評鑑檢察官在求發聲的目的，不會影響合議庭法官的既成心證。