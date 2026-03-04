聽新聞
指控濫權 柯文哲請求移送3檢懲戒

聯合報／ 記者王聖藜蔣永佑／連線報導

<a href='/search/tagging/2/民眾黨' rel='民眾黨' data-rel='/2/148181' class='tag'><strong>民眾黨</strong></a>前主席柯文哲（右二）昨天由律師陪同，到檢察官評鑑委員會遞狀申請評鑑承辦<a href='/search/tagging/2/京華城' rel='京華城' data-rel='/2/115112' class='tag'><strong>京華城</strong></a>案的檢察官林俊言等人，指控林偵查期間涉偽造筆錄等不法情事。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲（右二）昨天由律師陪同，到檢察官評鑑委員會遞狀申請評鑑承辦京華城案的檢察官林俊言等人，指控林偵查期間涉偽造筆錄等不法情事。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，他昨前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的時任台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

柯文哲律師鄭深元說，林俊言除偽造都發局前局長黃景茂筆錄涉嫌偽造文書，也違反刑事訴訟法、檢察官倫理規範、辦案程序；為確立「司法問責」制度，就林俊言、江貞諭、王俊力提出評鑑請求，請檢評會決議將三人移送司法院職務法庭為懲戒處分。

柯說，京華城案檢方一開始騙票搜索他家、辦公室、民眾黨中央黨部甚至助理家，林俊言還指示廉政署捏造事實、曲解法令聲請搜索票。羈押禁見一年，台北地檢署高調洩密給特定媒體，完全看不到檢察官倫理規範和偵查不公開，法務部長鄭銘謙放任一手隱匿對被告有利證據、一手洩漏資料給特定媒體做假新聞，然後說查不到洩密者。

柯文哲說，林俊言公然說謊去醫院「視察」，「突襲偵訊」威京集團主席沈慶京，威脅抽銀根、斷生路，「中華民國的檢察官可以這樣幹嗎？」重要的還不是一個人幹的，而是一群人幹的。

他指林俊言二○二四年十月廿五日聲請延長羈押他，聲請書寫「柯文哲抗拒到庭接受偵查審判」、「對司法毫不尊重」、「不無逃亡之虞」故意抹黑他「請問江貞諭、王俊力你們是監督不周？還是根本就是你們授意？」

柯說，主持都委會的前副市長彭振聲說沒有違法，但檢察官說有罪所以彭認罪；都委會前執秘邵琇珮認為沒有違法，因思慮不周認罪，因為檢察官威脅「如果妳覺得可以呼嚨過去的話，我們就來試看看」！

此外，林俊言罵黃景茂「上次要給你臉你不要臉」，甚至在黃始終否認違法狀況下，偽造筆錄成「我明知違法仍推進去」，「請問江貞諭、王俊力你們是監督不周還是就是你們指使？」

鄭深元說，案件偵辦期間多次偵查內容外流特定媒體，定期出刊披露偵查內容配合輿論操作，恣意侵害柯文哲名譽，甚至有媒體負責人持偵查資料、私約被約談人干擾偵查，違反偵查不公開。

鄭也指林俊言趁沈慶京臥床，假借視察名義行訊問之實，矇騙不知情的襄閱主任檢察官發布不實新聞稿，損及機關聲譽。

另林俊言等檢察官以暗示羈押、給予優惠承諾、威嚇或情緒性言語、羞辱等方式訊問彭振聲、沈慶京、邵琇珮、黃景茂、朱亞虎等被告與證人，違反辦案規定。

柯文哲昨由律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘陪同在法務部正門發表談話，警方以人牆維護機關安全。陳情狀由檢察事務官陳姿伶收文。林俊言已升派新北地檢署主任檢察官，昨表示「不便回應」。

凱基金控孫公司前副理涉侵入公司帳戶盜領3億 新北檢起訴求處7年以上重刑

凱基金控旗下中華開發子公司中華開發資本管理顧問前副理葉姵君，涉嫌與假檢警詐騙集團共謀，趁機竊取同事和主管的帳號、密碼及金鑰，侵入公司網銀帳戶盜領3.13億餘元（美金1018萬餘元），新北地檢署今依涉犯組織犯罪條例、刑法背信及違法製作財產權等罪起訴葉女，並求處7年以上重刑。

中國介入我總統大選？涉案台商判無罪 獲刑事補償8萬4千元

本屆總統選舉前，鄭姓台商涉嫌無償招待彰化縣和美鎮里長及其親友等18人到大陸東筦旅遊，出發前指示把民調投票網址傳到群組提醒「投侯柯配的票」，並與員工通訊「統戰辦黃主任請我先訂票」。鄭男被依違反總統副總統選舉罷免法移送偵辦，獲判無罪，彰化地方法院判決准予他請求刑事補償8萬4千元。

起訴書8百頁 柯文哲：綠大老指編故事

台北地方法院審理京華城案，預定三月廿六日一審宣判。台北市前市長柯文哲昨天接受網路節目專訪說，此時毋需預設判決結果，到時候平常心看待就好，「有罪就有罪，沒罪就沒罪」，同時也透露有民進黨大老為他抱屈「有罪證據拿出來就好，就是沒有證據，所以要編故事。」

法界：柯訴求認知檢方違法辦案

柯文哲涉京華城案一審宣判在即，他昨大陣仗向檢察官評鑑委員會申請評鑑林俊言等人，檢評會如何調查，與柯所涉官司勝負基本無涉。法界人士說，柯的訴求重點是認知檢察官違法辦案，但檢評會為合議制，委員集體認知未必與柯一樣。

示範帶案 黃國昌：司改淪世紀笑話

民眾黨主席黃國昌去年在立院質詢法務部鄭銘謙，播放一段示範帶，遭告發偽造文書，另被民進黨前立委賴勁麟控告妨害名譽；黃昨因兩案至台北地檢署應訊，痛批民進黨過去倡議的司法改革徹底淪為一場世紀大笑話，他不會畏懼司法追殺。檢方訊後請回。

