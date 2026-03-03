快訊

中國介入我總統大選？涉案台商判無罪 獲刑事補償8萬4千元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

本屆總統選舉前，鄭姓台商涉嫌無償招待彰化縣和美鎮里長及其親友等18人到大陸東筦旅遊，出發前指示把民調投票網址傳到群組提醒「投侯柯配的票」，並與員工通訊「統戰辦黃主任請我先訂票」。鄭男被依違反總統副總統選舉罷免法移送偵辦，獲判無罪，彰化地方法院判決准予他請求刑事補償8萬4千元。

本屆總統選舉前，全台發生多件疑似中國介選案，鄭男在民國112年11月18日至23日無償招待和美鎮里長、里長的親友、鎮長的親友、社區發展人員合計18日到東筦旅遊被檢調帶回訊問，轟動一時。

判決事指出，鄭男11月11日晚間指示蔡男傳送民調投票網址連結到東筦旅遊LINE群組，對話「煩請轉傳至群組投侯柯配的票，謝謝」；另張貼「我們這裡面的人都是投票給侯友宜的」等言論。鄭男同月7日與詹姓員工使用微信對話，詹男稱「統戰辦黃主任請我先訂票，怕到時沒機票」、9日鄭男用微信對話「柯○○是○○里長太太，要求要參加，爭取看看」。

調查單位認為，鄭男涉嫌與境內敵對勢力合作干擾我國總統大選，然經彰化地院調查認鄭男犯罪嫌疑不足而判決無罪，彰檢不服提起上訴，台中高分院駁回，全案去年（民國114年）6月確定，鄭男同年8月間聲請刑事補償。

彰化地院審酌，鄭男年齡甚高，長期在大陸經商，本案除了羈押，另有禁止接見、通信等處分，對於他的身體、名譽、通訊自由等基本權的干預甚為嚴重，鄭男同時提出到神經外科、腎臟病科的就醫預約明細與支付醫療費的刷卡單，並斟酌鄭男自陳智識教育程度、家庭狀況及經濟收入情形等一切情狀，認應以每日補償4千元為適當。因此他無罪判決確定前受羈押日數為21日，補償金額合計8萬4千元。

彰化地方法院、台中高分院均判決鄭姓台商無罪，鄭男聲請無罪判決確定前被羈押的補償，獲判補償8萬4千元。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院、台中高分院均判決鄭姓台商無罪，鄭男聲請無罪判決確定前被羈押的補償，獲判補償8萬4千元。記者簡慧珍／攝影

