凱基金控孫公司前副理涉侵入公司帳戶盜領3億 新北檢起訴求處7年以上重刑

聯合報／ 蔣永佑／新北報導

凱基金控旗下中華開發子公司中華開發資本管理顧問前副理葉姵君，涉嫌與假檢警詐騙集團共謀，趁機竊取同事和主管的帳號、密碼及金鑰，侵入公司網銀帳戶盜領3.13億餘元（美金1018萬餘元），新北地檢署今依涉犯組織犯罪條例、刑法背信及違法製作財產權等罪起訴葉女，並求處7年以上重刑。

起訴指出，中華開發資負責管理關係企業Capital International Corporation擔任投資顧問的3檔基金，提供交割管理結算服務，並管理上述基金在凱基銀行的3個帳戶，使中華開發資本可透過操作凱基銀行企業金融網路銀行系統，管理上述基金銀行帳戶資金收付作業。

葉女時任中華開發資本行政處投資作業管理組副理，負責結算交割經辦業務，竟於去年8月間先加入假檢警詐團，隔月在辦公室趁朱姓同事未注意，以手機偷拍同事所掌管的客戶企業金融網帳戶的帳號、密碼、金鑰密碼和電腦開機密碼。

接著，葉女趁同事於同年10月28至30日出國期間，使用同事辦公室電腦，輸入上述密碼、金鑰登入公司企業金融網帳戶，放行其申請未經授權的匯款交易共19筆，合計美金1018萬餘元，至假檢警詐團指定的17個不同戶名共18個帳戶的境外印尼銀行帳戶。

順利匯出款項後，葉女翻拍放行匯款的電腦螢幕畫面通知詐團同夥，將上述印尼帳戶提領一空或再輾轉匯款，致使資金不知流向，藉此隱匿詐騙犯罪所得的來源與去向。

檢察官認為，葉女身為公司副理為金融專業經理人，掌握客戶交付鉅額資金，竟涉嫌盜領造成公司巨額損失，且迄今尚未追回，如同將公司資產充作私人金庫，將資金風險損失全盤轉嫁給廣大投資人，嚴重破壞金融秩序，毫無職業道德，因此向法院具體求處7年以上徒刑，以示懲戒。

凱基金控孫公司中華開發資本管理顧問前副理葉姵君，涉嫌竊取同事與主管帳號、密碼、金鑰，侵入公司網銀帳戶盜領3.13億餘元，今遭新北檢起訴並求處7年以上重刑。圖／開發金控提供
凱基金控孫公司中華開發資本管理顧問前副理葉姵君，涉嫌竊取同事與主管帳號、密碼、金鑰，侵入公司網銀帳戶盜領3.13億餘元，今遭新北檢起訴並求處7年以上重刑。圖／開發金控提供

中華開發資本 密碼 同事

相關新聞

胡婉玲說「感覺被騙」...周玉蔻：我很難過 張淑娟「滾床案」今對質

媒體人周玉蔻、蔡玉真指前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被依個人資料保護法各判1年6月徒刑。民視編審陳建民在台灣高等法院證稱節目查證後才播放，查證對象為前副總經理胡婉玲，高院今傳現擔任中央社社長的胡婉玲作證。胡婦證稱曾打電話向司馬文武確認是否參加餐會，非證實「張淑娟就是女主角」，並指周玉蔻節目內容不妥，有「被騙的感覺」；周聽聞說「我很難過」。

傳挑釁影片在西門町遭砍死...父氣喊「不必假釋」 主嫌判關9年3月定讞

袁姓男子5年前在西門町日租套房遭砍死，檢方依殺人罪嫌起訴主嫌劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國，劉否認想殺人，堅稱「使用西瓜刀不必然就是要殺人」，最高法院依傷害致死罪判劉9年3月徒刑定讞。

黃國昌自爆「討伐民進黨綠能貪腐」還有第二案 賴勁麟告他妨害名譽

民眾黨主席黃國昌今因示範帶案出庭，他庭後自爆還有第二案。黃國昌直指，民進黨新潮流前立委賴勁麟控告他妨害名譽，濫行提告「非常可恥」此案關於他在柯文哲競選總統總部開記者會，討伐民進黨綠能貪腐集團，他對檢察官說，記者會全程網路直播迄今都找的到，他會為說的每一句話負責。

不滿遭辭退 高雄二監退休管理員揮鋸嗆典獄長

高雄第二監獄傳出，1名王姓退休管理員不滿遭辭退，2月27日趁典獄長外出時，在路上涉嫌亮出折疊鋸揮舞，並抓住典獄長的衣領，辱罵典獄長。事後典獄長向警方報案，高雄市警仁武警分局今天表示，已通知涉案的王姓男子到案，依恐嚇及公然侮辱等罪嫌函送法辦。

「華爾街女神」之母策畫殺小姑還盜刻印章簽9億本票 高院減為5年刑

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害姑姑陳淑昭，被依家暴殺人未遂罪起訴，案件纏訟。胡青青因偽刻陳淑昭、陳淑美、陳淑貞3名小姑的印章、簽立9億本票，以宏照科技公司名義向台北地院聲請強制執行，北院依偽造有價證券罪判胡婦6年徒刑。胡婦針對量刑上訴，台灣高等法院今改判她5年徒刑。

