凱基金控孫公司前副理涉侵入公司帳戶盜領3億 新北檢起訴求處7年以上重刑

凱基金控旗下中華開發子公司中華開發資本管理顧問前副理葉姵君，涉嫌與假檢警詐騙集團共謀，趁機竊取同事和主管的帳號、密碼及金鑰，侵入公司網銀帳戶盜領3.13億餘元（美金1018萬餘元），新北地檢署今依涉犯組織犯罪條例、刑法背信及違法製作財產權等罪起訴葉女，並求處7年以上重刑。

起訴指出，中華開發資負責管理關係企業Capital International Corporation擔任投資顧問的3檔基金，提供交割管理結算服務，並管理上述基金在凱基銀行的3個帳戶，使中華開發資本可透過操作凱基銀行企業金融網路銀行系統，管理上述基金銀行帳戶資金收付作業。

葉女時任中華開發資本行政處投資作業管理組副理，負責結算交割經辦業務，竟於去年8月間先加入假檢警詐團，隔月在辦公室趁朱姓同事未注意，以手機偷拍同事所掌管的客戶企業金融網帳戶的帳號、密碼、金鑰密碼和電腦開機密碼。

接著，葉女趁同事於同年10月28至30日出國期間，使用同事辦公室電腦，輸入上述密碼、金鑰登入公司企業金融網帳戶，放行其申請未經授權的匯款交易共19筆，合計美金1018萬餘元，至假檢警詐團指定的17個不同戶名共18個帳戶的境外印尼銀行帳戶。

順利匯出款項後，葉女翻拍放行匯款的電腦螢幕畫面通知詐團同夥，將上述印尼帳戶提領一空或再輾轉匯款，致使資金不知流向，藉此隱匿詐騙犯罪所得的來源與去向。

檢察官認為，葉女身為公司副理為金融專業經理人，掌握客戶交付鉅額資金，竟涉嫌盜領造成公司巨額損失，且迄今尚未追回，如同將公司資產充作私人金庫，將資金風險損失全盤轉嫁給廣大投資人，嚴重破壞金融秩序，毫無職業道德，因此向法院具體求處7年以上徒刑，以示懲戒。