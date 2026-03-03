快訊

黃國昌自爆「討伐民進黨綠能貪腐」還有第二案 賴勁麟告他妨害名譽

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

民眾黨主席黃國昌今因示範帶案出庭，他庭後自爆還有第二案。黃國昌直指，民進黨新潮流前立委賴勁麟控告他妨害名譽，濫行提告「非常可恥」此案關於他在柯文哲競選總統總部開記者會，討伐民進黨綠能貪腐集團，他對檢察官說，記者會全程網路直播迄今都找的到，他會為說的每一句話負責。

黃國昌自爆，今天他還涉及一起妨害名譽案件，他事先請助理聯絡書記官請教誰提告？妨害什麼名譽？書記官說偵查不公開不便提供。黃國昌說「我當時覺得莫名其妙，你把我列被告、要我出庭，出庭要面對什麼指控進行防禦，竟然事先不讓我知道」

黃國昌說，今天開庭才知道民進黨新潮流賴勁麟控告他妨害名譽，因2023年12月間，他在柯文哲總統競選總部召開民進黨綠能貪腐集團的記者會，討伐民進黨綠能貪腐集團對台灣、對全體納稅人所造成的傷害。

黃指出，他坦蕩的告訴檢察官，這場記者會全程網路直播，迄今在youtube上都找得到，「我黃國昌為我說的每一句話負責」他覺得賴勁麟濫行提告「非常可恥」，浪費大家的勞力時間費用，進行毫無意義的妨害名義追溯。

黃說，他相信過去這幾年民進黨的綠能貪腐、對台灣的能源政策，乃至於對家家戶戶飽受電費所苦的台灣人民，大家都刻骨銘心。民進黨的「綠能貪腐集團」面對問題時，不是反省檢討，而是誰敢提出質疑，就進行司法追殺。

黃表示，他最後告訴檢察官，節省大家的勞力時間費用，他沒有要回應問題，記者會全程公開，且他對說過的話負責任，他相信他在記者會上說出非常多台灣人的心聲。

關於示範帶案答辯，黃國昌說，他的答辯非常簡單，刑法210條是偽造公文書、211條偽造私文書，這在法律上是相互互斥的概念，這是典型亂槍打鳥、羅織入罪，要不然就是告發人不僅不懂法律，「連基本識字能力都有問題」。

他指出，210條偽造公文書、211條偽造私文書基本上說的是，沒有製作權的人卻僭稱有製作權製作文書，他什麼時候僭稱哪一個公務員的身分來製作文書？這在刑法分則理論中，根本構成要件不該當。

透過濫行告訴想要產生寒蟬效應、模糊問題焦點，他要正告民進黨政府、民進黨這些不識字濫行提告的政客「你們不會得逞，黃國昌不會畏縮，在捍衛刑事基本權的道路上不會有任何讓步」

民眾黨主席黃國昌。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者潘俊宏／攝影

