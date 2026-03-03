胡婉玲說「感覺被騙」...周玉蔻：我很難過 張淑娟「滾床案」今對質

媒體人周玉蔻、蔡玉真指前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被依個人資料保護法各判1年6月徒刑。民視編審陳建民在台灣高等法院證稱節目查證後才播放，查證對象為前副總經理胡婉玲，高院今傳現擔任中央社社長的胡婉玲作證。胡婦證稱曾打電話向司馬文武確認是否參加餐會，非證實「張淑娟就是女主角」，並指周玉蔻節目內容不妥，有「被騙的感覺」；周聽聞說「我很難過」。

周玉蔻、蔡玉真於2022年9月22日，在民視「辣新聞152」節目及個人臉書指稱張淑娟是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴「緋聞案」女主角，指摘事項與公共利益無關且不是事實，被控毀損張淑娟名譽、意圖散布於眾。

北院認為，周、蔡兩人未向張淑娟查證，就假借部分具體存在事件，如「張淑娟是中國小姐、華航空姐等」，刻意與不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲，形成「假消息之張冠李戴」，使全台灣甚至世界各地的人得以閱覽，使張女資料與緋聞、攀附權貴、工作態度不佳、利用特權「永遠連結」，對張淑娟名譽及個人資料造成難以彌補毀損。

北院認定周玉蔻、蔡玉真犯刑法加重誹謗罪、個資法非公務機關非法利用個人資料罪，依刑度較重的個資法判刑。

被告和檢察官皆上訴，高院先傳民視編審陳建民作證，陳表示自己的工作是「後端」，他尊重製作單位，工作內容是檢查標題錯字，對口是製作人。審判長詢問陳如何查證？他一開始避重就輕，發言皆用「譬如」開頭，審判長直接要陳回答本案要點，是跟誰查證？陳才說是「與胡婉玲副總經理查證」。

陳建民坦承自己「沒有查證」，因為是獨家爆料，製作人說有跟主持人問過，也相信長官的人脈，但胡婉玲跟誰查證他則不清楚。另名證人、製作人吳逸穎負責蒐集張淑娟的照片、背景，製作CG圖卡，他表示節目播出當天早上會與周玉蔻先討論，以本案來說，他的工作就是找張淑娟以前的經歷來呈現這個人，讓觀眾知道。

高院今更新審理，傳吳逸穎、胡婉玲作證。胡婉玲在民視資歷長達27年半，並擔任副總經理一職，但指「辣新聞152」自成一格，周玉蔻因很資深，同事也很信任她，但胡婉玲強調「查證不是她的職權」，她也有請周玉蔻若要揭發此新聞，必須請當事人或代表上節目說明。胡婉玲說，她覺得節目有點「吊胃口」，但22日卻直指女主角就是張淑娟，她還是半夜睡覺上床上廁所，檢查LINE才發現編審告知此事，翌日便要求周玉蔻應該要有張淑娟的說法。

胡婉玲表示，她曾向司馬文武等人確認是否有這場餐會，對方說有，但因為餐會人很多，根本沒聽到別人在講些什麼，她打電話根本不是在查證緋聞案女主角是不是張淑娟。

胡婉玲說，官司打成這樣「很可悲」，當初讓周玉蔻主持節目時，合約上即要求要做到公平、正確。她曾詢問晶華酒店女員工「Debbie」是否能到現場說明？卻得到「對方說有這件事但不願意上場」，也沒有錄音檔可資佐證的回答。

因胡婉玲認為節目已走到不正常的狀況，23日便向上級報告，只是拖到27日董事會才決定停播「辣新聞152」。胡婉玲也說，周玉蔻可能求好心切，且堅持自己的意志，結果節目製作人一直換，她直指26日是引爆點，「證據變成道歉，根本沒端出東西來」，她有被騙的感覺。

周玉蔻再次強調Debbie是她的消息來源，而在詰問時，周婦的律師團則將問題丟給「編審」，認為節目有經編審把關、核對才播放。

今庭訊時間長達2小時50分，無法辯論終結，審判長定5月19日辯論，張淑娟拿出一張圖，直指周玉蔻說「這個新聞是我跟蔡玉真兩個人做的」，兩人有犯意聯絡。不過審判長也提醒，法官助理整理了188筆高院涉及加重誹謗與個資法的判決，沒有1筆超過7個月，全部都是6個月以下，本案一審量刑顯然特殊，張淑娟上訴仍覺得「判太輕」，必須提出證明。

她的律師吳漢成表示，一般被判刑的案子都是單一行為，但周玉蔻、蔡玉真這起是「連續劇」，量刑怎麼能相提並論？

中央通訊社社長胡婉玲被指任職民視副總經理期間，為蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」一案的查證對象，台灣高等法院今傳她釐清。記者黃義書／攝影