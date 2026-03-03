不滿遭辭退 高雄二監退休管理員揮鋸嗆典獄長

高雄第二監獄傳出，1名王姓退休管理員不滿遭辭退，2月27日趁典獄長外出時，在路上涉嫌亮出折疊鋸揮舞，並抓住典獄長的衣領，辱罵典獄長。事後典獄長向警方報案，高雄市警仁武警分局今天表示，已通知涉案的王姓男子到案，依恐嚇及公然侮辱等罪嫌函送法辦。

據網路「墨新聞」報導，高雄二監典獄長陳憲章2月27日在高雄市大樹區一帶，遭該監已退休的王姓管理員攔停辱罵，對方並自機車置物箱取出折疊鋸揮舞示威，過程中更伸手拉扯其胸前衣領。

陳憲章對媒體表示，身為公務人員，當下選擇冷靜處理，避免衝突升高。「若回嗆容易演變互罵，若發生肢體衝突，即便有理也會失焦，更不適合在街頭與人打鬥。」因此第一時間他以確保人身安全為優先，事後立即報警並循法律途徑處理。

高雄市警仁武分局今天表示，報案人陳男2月27日上午10時許報案，稱當日上午8時許，遭前部屬王男恐嚇及公然侮辱，是因為王男先前任職期間遭處分，離職後心生不滿，便向陳男嗆聲。陳男針對自身心生畏懼提出恐嚇告訴，警方依規定受理。

據了解，陳憲章報案說，王男以不雅言語當街辱罵，隨即從機車置物箱拿出折疊鋸揮舞，作勢攻擊，引來附近農田作業民眾圍觀，他身體未受傷，但認為對方疑涉恐嚇及公然侮辱，才報警處理。2月28日警方通知王男到案，將全案依恐嚇罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。