不滿遭辭退 高雄二監退休管理員揮鋸嗆典獄長

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄第二監獄傳出，1名王姓退休管理員不滿遭辭退，2月27日趁典獄長外出時，在路上涉嫌亮出折疊鋸揮舞，並抓住典獄長的衣領，辱罵典獄長。事後典獄長向警方報案，高雄市警仁武警分局今天表示，已通知涉案的王姓男子到案，依恐嚇及公然侮辱等罪嫌函送法辦。

據網路「墨新聞」報導，高雄二監典獄長陳憲章2月27日在高雄市大樹區一帶，遭該監已退休的王姓管理員攔停辱罵，對方並自機車置物箱取出折疊鋸揮舞示威，過程中更伸手拉扯其胸前衣領。

陳憲章對媒體表示，身為公務人員，當下選擇冷靜處理，避免衝突升高。「若回嗆容易演變互罵，若發生肢體衝突，即便有理也會失焦，更不適合在街頭與人打鬥。」因此第一時間他以確保人身安全為優先，事後立即報警並循法律途徑處理。

高雄市警仁武分局今天表示，報案人陳男2月27日上午10時許報案，稱當日上午8時許，遭前部屬王男恐嚇及公然侮辱，是因為王男先前任職期間遭處分，離職後心生不滿，便向陳男嗆聲。陳男針對自身心生畏懼提出恐嚇告訴，警方依規定受理。

據了解，陳憲章報案說，王男以不雅言語當街辱罵，隨即從機車置物箱拿出折疊鋸揮舞，作勢攻擊，引來附近農田作業民眾圍觀，他身體未受傷，但認為對方疑涉恐嚇及公然侮辱，才報警處理。2月28日警方通知王男到案，將全案依恐嚇罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高雄二監外觀。記者林保光／攝影
高雄二監外觀。記者林保光／攝影

典獄長 公然侮辱 高雄

相關新聞

傳挑釁影片在西門町遭砍死...父氣喊「不必假釋」 主嫌判關9年3月定讞

袁姓男子5年前在西門町日租套房遭砍死，檢方依殺人罪嫌起訴主嫌劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國，劉否認想殺人，堅稱「使用西瓜刀不必然就是要殺人」，最高法院依傷害致死罪判劉9年3月徒刑定讞。

「華爾街女神」之母策畫殺小姑還盜刻印章簽9億本票 高院減為5年刑

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害姑姑陳淑昭，被依家暴殺人未遂罪起訴，案件纏訟。胡青青因偽刻陳淑昭、陳淑美、陳淑貞3名小姑的印章、簽立9億本票，以宏照科技公司名義向台北地院聲請強制執行，北院依偽造有價證券罪判胡婦6年徒刑。胡婦針對量刑上訴，台灣高等法院今改判她5年徒刑。

研揚、捷波換股策略整合 廣積董座、捷波業務副總涉內線交易12人起訴

工業電腦廠商上市公司研揚、上櫃公司捷波2023年換股策略結盟，上櫃公司廣積科技負責人林秋旭及捷波業務處副總徐一鳴等人涉嫌透露消息給親友，檢方查出林等人在禁止交易期間買賣捷波股票套利，不法獲利累計約6百餘萬元。台北地檢署今偵結，依內線交易罪起訴12人，考量均繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

台中推拿師為200元掐死八旬母遭訴 否認殺人法官裁定延押2月

台中市林姓推拿師疑為向八旬母親索討200元電信費被拒後，一氣之下掐死母親，犯後向警方自首「我把媽媽殺了」，檢方在去年7月依家暴殺人罪起訴，移審國民法官審理，因羈押期在本月初屆滿，法官審酌，此案仍有量刑前社會調查鑑定等程序進行中，且林涉犯殺人重罪，否認犯行，認仍有羈押理由，裁定延押至今年5月。

高雄景點「崗山之眼」售票員勾結驗票員 一票兩賣牟利被起訴

高雄景點「崗山之眼」施姓驗票員被控與吳姓售票員合作，將回收的票券重複販賣，兩人靠「一票兩賣」方式侵吞1萬多元票款，高雄地檢署偵結，依業務侵占罪起訴兩人。

